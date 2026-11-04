Zverev elveszítette első meccsét világelsőként

2026.11.04. 16:08
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Alexander Zverev vereséget szenvedett Párizsban (Fotó: Getty Images)
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világelső Alexander Zverev ATP Párizs
Elveszítette első mérkőzését világelsőként a német Alexander Zverev, aki a 6.3 millió euró (2.3 milliárd forint) összdíjazású párizsi kemény pályás férfi tenisztorna második fordulójában az olasz Lorenzo Musettitől kapott ki 7:6, 6:2-re.

A két játékos pályafutása során hatodik alkalommal csapott össze egymással, a Carrara városában született olasz a negyedik sikerét aratta, idén pedig immár 4/1 a győzelmi mutatója olyan riválisokkal szemben, akik az első tíz között vannak az ATP-rangsorban.

A világranglista bevezetése óta Zverev az ötödik, aki rögtön az első meccsét elbukta azt követően, hogy az élre állt: 2022-ben a spanyol Carlos Alcaraz, 2001-ben az ausztrál Llyeton Hewitt, 1996-ban az osztrák Thomas Muster, 1980-ban pedig az amerikai John McEnroe járt így.

 

világelső Alexander Zverev ATP Párizs
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