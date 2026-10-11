Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna nem jutott főtáblára Vuhanban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.11. 10:10
Bondár nem jutott főtáblára (Fotó: Getty Images)
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mananchaya Sawangkaew WTA Bondár Anna
Bondár Anna két szoros szettben kikapott a thaiföldi Mananchaya Sawangkaewtől a Vuhanban zajló WTA-tenisztorna selejtezőjének második fordulójában.

Bondár Anna szombaton sikerrel vette a vuhani selejtező első fordulóját, miután ellenfele, Lois Boisson sérülés miatt a második játszmában feladta. A magyar teniszező Mananchaya Sawangkaewvel találkozott a főtábláért vívott meccsen, a thaiföldi játékos egy nappal korábban szetthátrányból fordítva verte az ausztrál Maya Jointot.

Az első játszmában Bondár kétszer is ledolgozta a brékhátrányát, és a tie-breakben 5–3-ra is vezetett. Sawangkaew azonban megnyerte a következő négy pontot, így szettelőnybe került.

A második felvonás eleje nem alakult jól a magyar játékosnak, aki kettős brékhátrányba került, a thaiföldi pedig egy játékra a győzelemtől. Bondár azonban visszakapaszkodott, ismét kiharcolta a tie-breaket, de ott is alulmaradt, így az ázsiai játékos lesz ott a vuhani torna főtábláján.

TENISZ, WTA-TORNA, VUHAN
Selejtező, 2. forduló
Sawangkaew (thaiföldi)–Bondár (magyar, 7.) 7:6 (7–5), 7:6 (7–5)

 

mananchaya Sawangkaew WTA Bondár Anna
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