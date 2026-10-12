Bondár Anna az első fordulóban búcsúzott Vuhanban
Bondár Anna két szettben kikapott a szlovák Mia Pohánkovától a Vuhanban zajló WTA-tenisztorna első fordulójában.
Bár Bondár Anna a selejtezőben kikapott a thaiföldi Mananchaya Sawangkaewtől, de szerencsés vesztesként négy teniszező is felkerült a főtáblára, közte a magyar játékos is.
Bondár a szlovák szabadkártyás Mia Pohánková ellen kezdett a főtáblán, aki a világranglistán éppen csak kétszázon belül van. Ennek ellenére az első szettben a szlovák háromszor is elvette a magyar teniszező adogatását, aki az egyetlen bréklabdájával sem tudott élni.
A második játszmában a 17 éves Pohánková 3:0-val nyitott, és a brékelőnye kitartott a végéig, így Bondár az első forduló után búcsúzott Vuhantól.
TENISZ
WTA-TORNA, VUHAN, 1. FORDULÓ
Pohánková (szlovák)–Bondár (magyar) 6:1, 6:3
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