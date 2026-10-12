Bomba meglepetés: belga játékos búcsúztatta Alcarazt Sanghajban

Egyértelmű esélyese volt az ATP-rangsor 39. helyén álló Zizou Bergs elleni mérkőzésnek Carlos Alcaraz, aki hat nappal ezelőtt Tokióban nyert tornát, így önbizalommal érkezett Sanghajba, ahol az 1. fordulóban erőnyerő volt, a másodikban pedig simán, 6:3, 6:3-mal búcsúztatta az argentin Juan Manuel Cerúndolót.



A 27 éves belga aztán alaposan rácáfolt a papírformára: már az első szett közepe táján, 2:2-nél egy brékkel tudatosította ellenfelében, hogy ma nem lesz könnyű dolga. A brékhátrányt a spanyol csillag még el tudta tüntetni, ám Bergs 6:5-ös vezetésénél megint nem tudta hozni az adogatójátékát, így játszmahátrányba került.



A második felvonásban 5:5-is haladtak fej fej mellett a felek, ekkor megint Alcaraz hibázott a saját szervagémjében, ám rögtön visszavágott, így rövidítésre mentette a a játszmát. A tie-breakben azonban megint csak Bergs uralta jobban az idegeit, s megnyerte a 2 óra 3 perces mérkőzést. A nyolcaddöntőben a belga teniszező a Tommy Paul–Valentin Vacherot összecsapás győztesével méri össze erejét.





ATP 1000-es TORNA, SANGHAJ (9 415 725 dollár, kemény pálya)

3. FORDULÓ

Zizou Bergs (belga)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) 7:5, 7:6 (7–4)