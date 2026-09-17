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Tenisz: visszavonult a hatszoros Grand Slam-győztes Joe Salisbury

2026.09.17. 20:36
Fotó: Getty Images
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tenisz férfi tenisz Joe Salisbury
Bejelentette a visszavonulását Joe Salisbury, a britek hatszoros Grand Slam-győztes teniszezője.

A férfi páros-világranglista korábbi éllovasa 34 évesen mondott búcsút a profi sportnak. Utolsó mérkőzését a US Open elődöntőjében játszotta, de az amerikai Rajeev Ram oldalán kikapott a német Kevin Krawietz, Tim Pütz duótól.

„A tenisz volt az életem, amióta csak az eszemet tudom, és hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy megkaphattam mindazokat a lehetőségeket, élményeket és sikereket, amelyekben részem volt. Mindent beleadtam, és tudom, hogy büszke lehetek magamra, és úgy tekinthetek vissza, hogy nem bánok semmit” – írta közösségi oldalán.

A Salisbury, Ram kettős volt az első, amely sorozatban három alkalommal megnyerte az amerikai nyílt bajnokságot. Ezen kívül az Australian Openen is győzni tudtak, Salisbury pedig 2021-ben Párizsban és New Yorkban is az élen végzett vegyes párosban.

 

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