Tenisz: visszavonult a hatszoros Grand Slam-győztes Joe Salisbury

A férfi páros-világranglista korábbi éllovasa 34 évesen mondott búcsút a profi sportnak. Utolsó mérkőzését a US Open elődöntőjében játszotta, de az amerikai Rajeev Ram oldalán kikapott a német Kevin Krawietz, Tim Pütz duótól.

„A tenisz volt az életem, amióta csak az eszemet tudom, és hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy megkaphattam mindazokat a lehetőségeket, élményeket és sikereket, amelyekben részem volt. Mindent beleadtam, és tudom, hogy büszke lehetek magamra, és úgy tekinthetek vissza, hogy nem bánok semmit” – írta közösségi oldalán.

A Salisbury, Ram kettős volt az első, amely sorozatban három alkalommal megnyerte az amerikai nyílt bajnokságot. Ezen kívül az Australian Openen is győzni tudtak, Salisbury pedig 2021-ben Párizsban és New Yorkban is az élen végzett vegyes párosban.