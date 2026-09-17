Nemzeti Sportrádió

MLSZ: felfüggesztett zárt kapus büntetés az ETO FC-nek

2026.09.17. 15:49
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Felfüggesztett büntetést kapott az ETO (Fotó: Kovács Péter)
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Újpest NB I Vasas ETO FC Kispest-Honvéd labdarúgó NB I MLSZ
Felfüggesztett zárt kapus büntetést kapott a bajnoki címvédő ETO FC a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottságától.

Az MLSZ honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint a Ferencváros elleni rangadón a győri szurkolók megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket kiabáltak, ezért pénzbüntetés megfizetésére és egy NB I-es mérkőzés nézők nélküli megrendezésére kötelezték a klubot. A zárt kapus büntetés végrehajtását hat hónapra felfüggesztették, ám a korábbi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelték a felfüggesztett szektorbezárás végrehajtását.

Az Újpest FC szurkolói a Ferencváros elleni rangadón megbotránkoztató és diszkriminatív, rasszista kifejezéseket kiabáltak, valamint pirotechnikai eszközöket használtak és megbotránkoztató molinókat függesztettek ki, ezért a fegyelmi bizottság pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a klubot, és egy bajnoki meccsre elrendelte a Szusza Ferenc Stadion D4-es szektorának lezárását. Utóbbi büntetés végrehajtását hat hónapra felfüggesztették.

Szurkolóinak viselkedése miatt pénzbüntetést kapott a Vasas FC, a Kispest-Honvéd FC, a Paksi FC, a Ferencváros és az NB II-es Mezőkövesd is.

Újpest NB I Vasas ETO FC Kispest-Honvéd labdarúgó NB I MLSZ
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