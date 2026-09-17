Péni István és Vintze Regina is aranyérmes a sportlövő Masped-kupán

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Péni az alapversenyben 590 körrel másodikként és egyedüli magyarként kvalifikált a fináléba, amelyben 357,4 körrel győzött. Az UTE sportolója így azt a bravúrt mutatta be, hogy a 10 méteres olimpiai szám után az 50 méteres ötkarikás számban is a legjobbnak bizonyult.

A junior korú Vintze Regina az alapversenyből csupán a nyolcadik helyen jutott a döntőbe, ott viszont 355,6 körrel a legjobbnak bizonyult. A finálé további magyar résztvevői közül Nagybányai-Nagy Anna hatodik, Dénes Eszter hetedik lett.

A nők 10 méteres légpisztoly-versenyszámában Fábián Sára Ráhel az alapversenyben második volt 581 körrel és végül megtartotta pozícióját – tehát ezüstérmes lett – 239,8 körrel. Major Veronika a negyedik, Jákó Miriam a hatodik helyen végzett.

A férfiak hasonló számában Pálfi Gábor hatodikként zárt.