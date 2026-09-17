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Péni István és Vintze Regina is aranyérmes a sportlövő Masped-kupán

2026.09.17. 20:25
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Fotó: Földi Imre, FB/Hungarian Shooting Federation
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Péni István Vintze Regina Masped-kupa sportlövészet
Péni István és Vintze Regina nyerte az 50 méter puska három testhelyzetű versenyszámot a Nemzeti Lőtéren zajló Masped Kupa nemzetközi sportlövő viadal csütörtöki napján.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Péni az alapversenyben 590 körrel másodikként és egyedüli magyarként kvalifikált a fináléba, amelyben 357,4 körrel győzött. Az UTE sportolója így azt a bravúrt mutatta be, hogy a 10 méteres olimpiai szám után az 50 méteres ötkarikás számban is a legjobbnak bizonyult.

A junior korú Vintze Regina az alapversenyből csupán a nyolcadik helyen jutott a döntőbe, ott viszont 355,6 körrel a legjobbnak bizonyult. A finálé további magyar résztvevői közül Nagybányai-Nagy Anna hatodik, Dénes Eszter hetedik lett.

A nők 10 méteres légpisztoly-versenyszámában Fábián Sára Ráhel az alapversenyben második volt 581 körrel és végül megtartotta pozícióját – tehát ezüstérmes lett – 239,8 körrel. Major Veronika a negyedik, Jákó Miriam a hatodik helyen végzett.

A férfiak hasonló számában Pálfi Gábor hatodikként zárt.

 

Péni István Vintze Regina Masped-kupa sportlövészet
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