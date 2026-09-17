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EL: Celtic–Ferencváros 1–3

A Wisla nyerte meg a magyaros rangadót a férfi kézi BL-ben

R. P.R. P.
2026.09.17. 21:13
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Fotó: Facebook/Orlen Wisla Płock
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Melsungen Wisla Plock férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája első csoportkörének 2. fordulójában a Wisla Plock 25–24-re legyőzte a Melsungent.

A három magyart is pályára küldő Wisla Plock nagyon izgamas meccsen nyert 25–24-re Sipos Adrián csapata, a Melsungen ellen. Az utolsó percben 24–24-es állásnál Szergej Koszorotov megszerezte a vezetést a lengyeleknek. A németek még támadhattak egyszer, és előtte még időt is kértek, ám nem sikerült egyenlíteniük.

A Plockban Ilic Zoran 5, Fazekas Gergő és Szita Zoltán 1-1 gólt dobott. A Melsungenben Sipos is egyszer talált be.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Porto (portugál)–Partizan (szerb)

B-CSOPORT
Wisla Plock (lengyel)–Melsungen (német) 25–24 (13–15)
Ld: Bjerre 9, Koszorotov 6, ill. Stefánsson 7

 

C-CSOPORT
Celje (szlovén)–Aalborg (dán) 26–36 (16–19)
Ld: Milicevic 7, Hurtado 6, ill. T. Nielsen 13, Knorr 6

 

E-CSOPORT
20.45: Montpellier (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)
20.45: Skanderborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román)

F-CSOPORT
20.45: Kriens (svájci)–Magdeburg (német)

 

Melsungen Wisla Plock férfi kézilabda Bajnokok Ligája
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