A Wisla nyerte meg a magyaros rangadót a férfi kézi BL-ben

A három magyart is pályára küldő Wisla Plock nagyon izgamas meccsen nyert 25–24-re Sipos Adrián csapata, a Melsungen ellen. Az utolsó percben 24–24-es állásnál Szergej Koszorotov megszerezte a vezetést a lengyeleknek. A németek még támadhattak egyszer, és előtte még időt is kértek, ám nem sikerült egyenlíteniük.

A Plockban Ilic Zoran 5, Fazekas Gergő és Szita Zoltán 1-1 gólt dobott. A Melsungenben Sipos is egyszer talált be.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Porto (portugál)–Partizan (szerb)

B-CSOPORT

Wisla Plock (lengyel)–Melsungen (német) 25–24 (13–15)

Ld: Bjerre 9, Koszorotov 6, ill. Stefánsson 7

C-CSOPORT

Celje (szlovén)–Aalborg (dán) 26–36 (16–19)

Ld: Milicevic 7, Hurtado 6, ill. T. Nielsen 13, Knorr 6

E-CSOPORT

20.45: Montpellier (francia)–Barca (spanyol) (Tv: Sport2)

20.45: Skanderborg (dán)–Dinamo Bucuresti (román)

F-CSOPORT

20.45: Kriens (svájci)–Magdeburg (német)