Varga a kapuban, Zachariassen a kapitány, Joseph a keretben sincs – így kezd a Ferencváros a Celtic ellen
Borbély Balázs és Martin O'Neill kihirdette a Celtic–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés kezdőcsapatait.
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Celtic (skót)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Glasgow, Celtic Park, 21.00. Vezeti: Patrik Kolaric (horvát)
Celtic: Sinisalo –Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney – McGregor, Baur – Forrest, Sörensen, Hasszan – C. Durán. Vezetőedző: Martin O'Neill.
Kispadon: Doohan (kapus), Johnstone, Lotomba, Ralston, Murray, Trusty, McCowan, Högh, Nygren, Tunekti.
FTC: Varga Á. – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani, Zachariassen, Yusuf – Bagi. Vezetőedző: Borbély Balázs.
Kispadon: Dibusz (kapus), Lakatos, Zohoré, Madarász, Levi, Osváth, Bero, N. Keita, O'Dowda, Kovacevic, Lisztes, Birmancsevics.
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