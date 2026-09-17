Varga a kapuban, Zachariassen a kapitány, Joseph a keretben sincs – így kezd a Ferencváros a Celtic ellen

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Celtic (skót)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Glasgow, Celtic Park, 21.00. Vezeti: Patrik Kolaric (horvát)

Celtic: Sinisalo –Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney – McGregor, Baur – Forrest, Sörensen, Hasszan – C. Durán. Vezetőedző: Martin O'Neill.

Kispadon: Doohan (kapus), Johnstone, Lotomba, Ralston, Murray, Trusty, McCowan, Högh, Nygren, Tunekti.

FTC: Varga Á. – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani, Zachariassen, Yusuf – Bagi. Vezetőedző: Borbély Balázs.

Kispadon: Dibusz (kapus), Lakatos, Zohoré, Madarász, Levi, Osváth, Bero, N. Keita, O'Dowda, Kovacevic, Lisztes, Birmancsevics.