Nemzeti Sportrádió

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EL: Celtic–Ferencváros 1–3

Varga a kapuban, Zachariassen a kapitány, Joseph a keretben sincs – így kezd a Ferencváros a Celtic ellen

M. B.M. B.
2026.09.17. 19:57
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Kristoffer Zachariassen a csapatkapitány (Fotó: Czinege Melinda)
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Celtic Európa-liga Ferencváros
Borbély Balázs és Martin O'Neill kihirdette a Celtic–Ferencváros Európa-liga-mérkőzés kezdőcsapatait.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ 
Celtic (skót)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Glasgow, Celtic Park, 21.00. Vezeti: Patrik Kolaric (horvát)
Celtic: Sinisalo –Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney – McGregor, Baur – Forrest, Sörensen, Hasszan – C. Durán. Vezetőedző: Martin O'Neill.
Kispadon: Doohan (kapus), Johnstone, Lotomba, Ralston, Murray, Trusty, McCowan, Högh, Nygren, Tunekti.  
FTC: Varga Á. – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani, Zachariassen, Yusuf – Bagi. Vezetőedző: Borbély Balázs.
Kispadon: Dibusz (kapus), Lakatos, Zohoré, Madarász, Levi, Osváth, Bero, N. Keita, O'Dowda, Kovacevic, Lisztes, Birmancsevics.

 

Celtic Európa-liga Ferencváros
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