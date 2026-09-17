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Elindult a Fantasy League a vízilabdában

SZ. R.SZ. R.
2026.09.17. 20:23
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Fotó: waterpolo.hu
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vízilabda Fantasy League ob I
A Magyar Vízilabda-szövetség hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerdán elindította a más csapatjátékok világából már jól ismert interaktív szurkolói játékot, a Fantasy League-et.

Szerdától a vízilabdás változata is elérhető annak az interaktív szurkolói játéknak, amely más csapatsportágakban már befutott – adta hírül hivatalos honlapján a Magyar Vízilabda-szövetség szerdán. A Fantasy League lényege itt is a szokásos: a sportág kedvelői a férfi és a női ob I játékosaiból állíthatják össze saját csapatukat, és a játékosok adott fordulóban nyújtott teljesítményük alapján kapnak egy pontszámot, amellyel versenyre kelhetnek másokkal a virtuális bajnokságban. 

Pluszpontot ér például a gól, a gólpassz, a blokk vagy az emberelőny kiharcolása, levonással jár többek mellett a kihagyott ötméteres, az emberhátrány vagy ötméteres okozása, vagy a végleges kiállítás. Egyik hétről a másikra kis mértékben lehet változtatni a csapatok összeállításán. A baráti társaságok külön ligát is létrehozhatnak, ahol egymással versenyezhetnek.

A szövetség arról is írt, hogy a legjobbakat nyereménnyel is jutalmazzák. Az idény végén a női és a férfi ligában legtöbb pontot gyűjtő játékos két-két jegyet nyer a 2027-es hazai rendezésű világbajnokság egyik magyar vonatkozású mérkőzésére, a második legjobbak két-két bérletet kapnak a vb előtti OTP, valamint Cupra-kupa felkészülési tornákra, a harmadikok komplett válogatott felszerelésben részesülnek, és mind a hatan lehetőséget kapnak, hogy betekinthessenek a válogatottak egyik edzésére a vb-felkészülés során.

 

vízilabda Fantasy League ob I
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