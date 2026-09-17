Elindult a Fantasy League a vízilabdában

Szerdától a vízilabdás változata is elérhető annak az interaktív szurkolói játéknak, amely más csapatsportágakban már befutott – adta hírül hivatalos honlapján a Magyar Vízilabda-szövetség szerdán. A Fantasy League lényege itt is a szokásos: a sportág kedvelői a férfi és a női ob I játékosaiból állíthatják össze saját csapatukat, és a játékosok adott fordulóban nyújtott teljesítményük alapján kapnak egy pontszámot, amellyel versenyre kelhetnek másokkal a virtuális bajnokságban.

Pluszpontot ér például a gól, a gólpassz, a blokk vagy az emberelőny kiharcolása, levonással jár többek mellett a kihagyott ötméteres, az emberhátrány vagy ötméteres okozása, vagy a végleges kiállítás. Egyik hétről a másikra kis mértékben lehet változtatni a csapatok összeállításán. A baráti társaságok külön ligát is létrehozhatnak, ahol egymással versenyezhetnek.

A szövetség arról is írt, hogy a legjobbakat nyereménnyel is jutalmazzák. Az idény végén a női és a férfi ligában legtöbb pontot gyűjtő játékos két-két jegyet nyer a 2027-es hazai rendezésű világbajnokság egyik magyar vonatkozású mérkőzésére, a második legjobbak két-két bérletet kapnak a vb előtti OTP, valamint Cupra-kupa felkészülési tornákra, a harmadikok komplett válogatott felszerelésben részesülnek, és mind a hatan lehetőséget kapnak, hogy betekinthessenek a válogatottak egyik edzésére a vb-felkészülés során.