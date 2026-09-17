BraMessimó! – Lionel Messi argentin mezben

Ha már Lionel Messiről van szó, messziről kezdem… Rajta kívül számos nagy formátumú labdarúgót láthattam, volt, akit csak patinás fekete-fehér felvételeken (Alfredo Di Stéfano, Puskás Ferenc, Eusébio), sokáig Pelét is csak hasonló módon, ám az 1970-es mexikói világbajnokság közel hozta a Fekete Gyöngyszemet. Hozzá hasonlítva Franz Beckenbauer és Johan Cruyff – s hogy Diego Maradonát, valamint Michel Platinit ki ne hagyjam a sorból – pályafutása nyitott könyv, még akkor is, ha karrierjük nem a digitális forradalom idejére esett.

A 170 centis zsonglőr pályaíve – és ne legyünk fukarok, a portugál zseni, Cristiano Ronaldo varázslatai is – már mindennapjaink részét képezték, képezik. Per pillanat számomra elképzelhetetlen, hogy egy időben két ilyen korszakos labdarúgó határozza meg a sportágat. Legyünk hálásak tehát, hogy abban a korban élünk, mint ők, és láthatjuk őket.

2005. 08. 17.: Budapesten mutatkozott be a 2–1-re nyerő argentin válogatottban – Markus Merk kiállította (Fotó: Getty Images)

2005. 10. 09.: Argentína–Peru 2–0, először került be a kezdőcsapatba, az első argentin gólt az ő buktatásáért megítélt 11-esből lőtte Juan Román Riquelme a Buenos Aires-i vb-selejtezőn (Fotó: AFP)

2006. 03. 01.: Argentína–Horvátország 2–3, a hatodik válogatott fellépésén megszerezte az első gólját a bázeli nemzetek közötti felkészülési mérkőzésen (Fotó: Imago Images)

Az argentin válogatott és Messi viszonyát sokáig úgy lehetett meghatározni, hogy ő és a többiek. A dél-amerikai nemzeti együttes mindig is különleges konglomerátumot alkotott: időnként öntörvényű egyéniségek gyülekezete vagy éppen egy-két virtuóz – amelyből az egyik mindig Messi volt – és szürkébb melósok elegye. Nem véletlen, hogy César Luis Menotti a 2010-es évek közepén azt nyilatkozta, Argentína csak a Barcelona játékosának köszönheti, hogy ott tart, ahol. A 2016-os Copa América döntőjében a Chile ellen 11-esekkel elvesztett döntő után – a sors fintora, hogy Messi is elhibázta a kísérletét – nála is elszakadt a cérna, 29 évesen, ötszörös aranylabdásként, akkor 113 szerepléssel a legjobbak között, lemondta a válogatottságot. Lehet, ő sem tudta feldolgozni, hogy amíg klubjában a hozzá tudásban már-már méltók között mindenképpen első volt az egyenlők között, a válogatottban senki sem tudott felnőni mellé. Még az is felvetődött, nem eléggé karizmatikus egyéniség, mint például Pelé, Maradona, Beckenbauer vagy éppen Cruyff.

2009. 03. 28.: Argentína–Kolumbia 4–0, először játszott 10-es mezben, Argentína ikonikus 10-ese, Diego Maradona volt a szövetségi kapitány (Fotó: AFP)

2014. 07. 13.: Németország–Argentína 1–0, a Rio de Janeiró-i Maracanában lejátszott világbajnoki döntő után ezüstérmet akasztott a nyakába Joseph Blatter, a FIFA akkori elnöke (Fotó: AFP)

2016. 06. 26.: Argentína–Chile 0–0, 11-esekkel Chile nyerte meg a Copa América East Rutherfordban megrendezett döntőjét. Mivel a párbajban Messi is hibázott, sorozatban elveszített harmadik nagy tornadöntője után bejelentette, visszavonul a válogatottól (Fotó: AFP)

Ám szerencsére hamar visszakozott, miután ismét címeres mezbe bújt, szinte minden megváltozott: ráadásul Lionel Scaloni 2019-es érkezése a nemzeti csapathoz katalizálta a folyamatot. Nemcsak Messi játszott a többiekért, az együttes is elkezdett érte futballozni, az alázatot addig csupán hírből ismerő társaknak is leesett a tantusz, csak közösen megy, erre példa a 2021-es és 2024-es Copa América-siker (a 2021-es Messinek az első trófeája volt az albicelestével), hogy a 2022-es vb-győzelemről ne is beszéljünk. A 2026-os tornán a címvédés már nem sikerült, meglehet, 201 szereplés után nem érez késztetést, hogy a legjobbak között játsszon.

Ha azt veszem, hogy 113 válogatottság után kis híján hátat fordított, hálát adhatunk az égnek, hogy majd’ ugyanennyit még rátett.

2016. 09. 01.: Argentína–Uruguay 1–0, néhány hónappal később meggondolta magát, a mendozai vb-selejtezőt az ő góljával nyerte meg csapata, amelynek kapitánya volt (Fotó: AFP)

2017. 10. 10.: Ecuador–Argentína 1–3, a Quitóban megrendezett vb-selejtezőn mesterhármast ért el, válogatottja a győzelemmel biztossá tette helyét a 2018-as oroszországi világbajnokság mezőnyében (Fotó: Getty Images)

2019. 07. 06.: Argentína–Chile 2–1, a Copa América harmadik helyéért lejátszott Sao Pauló-i meccsen összeakaszkodott Gary Medellel, amiért mindkettőjüket kiállították a 37. percben (Fotó: AFP)

2019. 11. 15.: Argentína–Brazília 1–0, a Szaúd-Arábia fővárosába, Rijádba vitt amerikai Superclásicón ő lőtte a gólt – büntetőjét kivédte a brazil Alisson, de a kipattanót bepofozta (Fotó: Getty Images)

2021. 07. 10.: Argentína–Brazília 1–0, Rio de Janeiróban a Copa América-döntő után az óriási trófeával; Argentína 1993 óta először nyert nagy tornát, Messi pedig első alkalommal (Fotó: AFP)

2022. 12. 18.: Argentína–Franciaország 3–3, a katari világbajnokság döntőjében két gólt szerzett, és a megnyert 11-es párbaj után a torna legjobb játékosaként vette át a trófeát (Fotó: AFP)

2023. 03. 28.: Argentína–Curacao 7–0, emlékezetes nap Santiago del Esteróban – a nemzetközi felkészülési mérkőzésen Messi mesterhármast szerzett, közülük az első volt a 100. gólja a válogatottban (Fotó: AFP)

2024. 07. 04., Argentína–Ecuador 1–1, 11-esekkel 4–2; Messi kihagyta a tizenegyesét a „szétlövés” során a Houstonban megrendezett Copa América-negyeddöntőn – ezzel együtt válogatottja a döntőig menetelt (Fotó: AFP)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. szeptember 12-i lapszámában jelent meg.)