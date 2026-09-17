Nemzeti Sportrádió

BraMessimó! – Lionel Messi argentin mezben

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
2026.09.17. 19:03
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2024. 07. 14., Argentína–Kolumbia 1–0, a Miamiban sorra kerülő Copa América-döntő után ismét ünnepelhetett, de a 2026. július 19-i East Rutherford-i vb-döntő (Spanyolország–Argentína 1–0) után a könnyeivel küzdött (jobbra) (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi argentin válogatott argentin labdarúgó-válogatott Képes Sport
Már mindent leírtak róla, csupán egyet nem tudunk, bár sejtjük: miként tekint rá a sportág mintegy fél évszázad múlva. Lionel Messi és az argentin válogatott.

Ha már Lionel Messiről van szó, messziről kezdem… Rajta kívül számos nagy formátumú labdarúgót láthattam, volt, akit csak patinás fekete-fehér felvételeken (Alfredo Di Stéfano, Puskás Ferenc, Eusébio), sokáig Pelét is csak hasonló módon, ám az 1970-es mexikói világbajnokság közel hozta a Fekete Gyöngyszemet. Hozzá hasonlítva Franz Beckenbauer és Johan Cruyff – s hogy Diego Maradonát, valamint Michel Platinit ki ne hagyjam a sorból – pályafutása nyitott könyv, még akkor is, ha karrierjük nem a digitális forradalom idejére esett.

A 170 centis zsonglőr pályaíve – és ne legyünk fukarok, a portugál zseni, Cristiano Ronaldo varázslatai is – már mindennapjaink részét képezték, képezik. Per pillanat számomra elképzelhetetlen, hogy egy időben két ilyen korszakos labdarúgó határozza meg a sportágat. Legyünk hálásak tehát, hogy abban a korban élünk, mint ők, és láthatjuk őket.

Hungary v Argentina - International Friendly
2005. 08. 17.: Budapesten mutatkozott be a 2–1-re nyerő argentin válogatottban – Markus Merk kiállította (Fotó: Getty Images)
FBL-WC2006-ARGENTINA-PERU
2005. 10. 09.: Argentína–Peru 2–0, először került be a kezdőcsapatba, az első argentin gólt az ő buktatásáért megítélt 11-esből lőtte Juan Román Riquelme a Buenos Aires-i vb-selejtezőn (Fotó: AFP)
2006. 03. 01.: Argentína–Horvátország 2–3, a hatodik válogatott fellépésén megszerezte az első gólját a bázeli nemzetek közötti felkészülési mérkőzésen (Fotó: Imago Images)

Az argentin válogatott és Messi viszonyát sokáig úgy lehetett meghatározni, hogy ő és a többiek. A dél-amerikai nemzeti együttes mindig is különleges konglomerátumot alkotott: időnként öntörvényű egyéniségek gyülekezete vagy éppen egy-két virtuóz – amelyből az egyik mindig Messi volt – és szürkébb melósok elegye. Nem véletlen, hogy César Luis Menotti a 2010-es évek közepén azt nyilatkozta, Argentína csak a Barcelona játékosának köszönheti, hogy ott tart, ahol. A 2016-os Copa América döntőjében a Chile ellen 11-esekkel elvesztett döntő után – a sors fintora, hogy Messi is elhibázta a kísérletét – nála is elszakadt a cérna, 29 évesen, ötszörös aranylabdásként, akkor 113 szerepléssel a legjobbak között, lemondta a válogatottságot. Lehet, ő sem tudta feldolgozni, hogy amíg klubjában a hozzá tudásban már-már méltók között mindenképpen első volt az egyenlők között, a válogatottban senki sem tudott felnőni mellé. Még az is felvetődött, nem eléggé karizmatikus egyéniség, mint például Pelé, Maradona, Beckenbauer vagy éppen Cruyff.

2009. 03. 28.: Argentína–Kolumbia 4–0, először játszott 10-es mezben, Argentína ikonikus 10-ese, Diego Maradona volt a szövetségi kapitány (Fotó: AFP)
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2014. 07. 13.: Németország–Argentína 1–0, a Rio de Janeiró-i Maracanában lejátszott világbajnoki döntő után ezüstérmet akasztott a nyakába Joseph Blatter, a FIFA akkori elnöke (Fotó: AFP)
2016. 06. 26.: Argentína–Chile 0–0, 11-esekkel Chile nyerte meg a Copa América East Rutherfordban megrendezett döntőjét. Mivel a párbajban Messi is hibázott, sorozatban elveszített harmadik nagy tornadöntője után bejelentette, visszavonul a válogatottól (Fotó: AFP)

Ám szerencsére hamar visszakozott, miután ismét címeres mezbe bújt, szinte minden megváltozott: ráadásul Lionel Scaloni 2019-es érkezése a nemzeti csapathoz katalizálta a folyamatot. Nemcsak Messi játszott a többiekért, az együttes is elkezdett érte futballozni, az alázatot addig csupán hírből ismerő társaknak is leesett a tantusz, csak közösen megy, erre példa a 2021-es és 2024-es Copa América-siker (a 2021-es Messinek az első trófeája volt az albicelestével), hogy a 2022-es vb-győzelemről ne is beszéljünk. A 2026-os tornán a címvédés már nem sikerült, meglehet, 201 szereplés után nem érez késztetést, hogy a legjobbak között játsszon.

Ha azt veszem, hogy 113 válogatottság után kis híján hátat fordított, hálát adhatunk az égnek, hogy majd’ ugyanennyit még rátett.

2016. 09. 01.: Argentína–Uruguay 1–0, néhány hónappal később meggondolta magát, a mendozai vb-selejtezőt az ő góljával nyerte meg csapata, amelynek kapitánya volt (Fotó: AFP)
Ecuador v Argentina - FIFA 2018 World Cup Qualifiers
2017. 10. 10.: Ecuador–Argentína 1–3, a Quitóban megrendezett vb-selejtezőn mesterhármast ért el, válogatottja a győzelemmel biztossá tette helyét a 2018-as oroszországi világbajnokság mezőnyében (Fotó: Getty Images)
2019. 07. 06.: Argentína–Chile 2–1, a Copa América harmadik helyéért lejátszott Sao Pauló-i meccsen összeakaszkodott Gary Medellel, amiért mindkettőjüket kiállították a 37. percben (Fotó: AFP)
Brazil v Argentina - International Friendly
2019. 11. 15.: Argentína–Brazília 1–0, a Szaúd-Arábia fővárosába, Rijádba vitt amerikai Superclásicón ő lőtte a gólt – büntetőjét kivédte a brazil Alisson, de a kipattanót bepofozta (Fotó: Getty Images)
2021. 07. 10.: Argentína–Brazília 1–0, Rio de Janeiróban a Copa América-döntő után az óriási trófeával; Argentína 1993 óta először nyert nagy tornát, Messi pedig első alkalommal (Fotó: AFP)
Argentina V France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022
2022. 12. 18.: Argentína–Franciaország 3–3, a katari világbajnokság döntőjében két gólt szerzett, és a megnyert 11-es párbaj után a torna legjobb játékosaként vette át a trófeát (Fotó: AFP)
2023. 03. 28.: Argentína–Curacao 7–0, emlékezetes nap Santiago del Esteróban – a nemzetközi felkészülési mérkőzésen Messi mesterhármast szerzett, közülük az első volt a 100. gólja a válogatottban (Fotó: AFP)
Football: Copa America 2024 - Quarter final: Argentina v Ecuador
2024. 07. 04., Argentína–Ecuador 1–1, 11-esekkel 4–2; Messi kihagyta a tizenegyesét a „szétlövés” során a Houstonban megrendezett Copa América-negyeddöntőn – ezzel együtt válogatottja a döntőig menetelt (Fotó: AFP)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. szeptember 12-i lapszámában jelent meg.)

 

Lionel Messi argentin válogatott argentin labdarúgó-válogatott Képes Sport
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