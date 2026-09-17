Redzic fél órát kapott, győzelemmel kezdett a Salzburg az El-ben

Az osztrákok egyetlen gólját a bosnyák válogatott csatár, Haris Tabakovic jegyezte, aki korábban a Debrecent és a Diósgyőrt is erősítette. Redzic csereként kapott bizalmat, a 63. percben küldte őt be Danny Röhl vezetőedző.

A csütörtöki játéknap másik korai mérkőzésén pont nélkül maradt a Hoffenheim, amelyet az OFI Kréta múlt felül hazai pályán. A görögök első találatát a Ferencvárostól kölcsönvett Kenan Kodro készítette elő.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtöki mérkőzések

OFI (görög)–Hoffenheim (német) 2–0 (Cantalapiedra 30., Kanellopulosz 84.)

Levszki Szófia (bolgár)–FC Salzburg (osztrák) 0–1 (Tabakovic 39.)

21.00: Juventus (olasz)–NEC (holland) (RTL+ stream)

21.00: Real Sociedad (spanyol)–Bournemouth (angol) (RTL+ stream)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Celtic (skót)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel) (RTL+ stream)

21.00: Besiktas (török)–Olympique Marseille (francia) (RTL+ stream)

21.00: Lilleström (norvég)–Torreense (portugál)