Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

EL: Celtic–Ferencváros 1–3

Redzic fél órát kapott, győzelemmel kezdett a Salzburg az El-ben

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.17. 20:40
null
Nyert Szófiában a Salzburg (Fotó: Imago)
Címkék
labdarúgó Európa-liga Levszki Szófia OFI Kréta Red Bull Salzburg Redzic Damir Hoffenheim
Idegenbeli sikerrel indította a labdarúgó Európa-liga 2026–2027-es alapszakaszát a Salzburg, amely a magyar válogatott Redzic Damirnak is lehetőséget adva nyert 1–0-ra a Levszki Szófia ellen.

Az osztrákok egyetlen gólját a bosnyák válogatott csatár, Haris Tabakovic jegyezte, aki korábban a Debrecent és a Diósgyőrt is erősítette. Redzic csereként kapott bizalmat, a 63. percben küldte őt be Danny Röhl vezetőedző.

A csütörtöki játéknap másik korai mérkőzésén pont nélkül maradt a Hoffenheim, amelyet az OFI Kréta múlt felül hazai pályán. A görögök első találatát a Ferencvárostól kölcsönvett Kenan Kodro készítette elő.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Csütörtöki mérkőzések
OFI (görög)–Hoffenheim (német) 2–0 (Cantalapiedra 30., Kanellopulosz 84.)
Levszki Szófia (bolgár)–FC Salzburg (osztrák) 0–1 (Tabakovic 39.)
21.00: Juventus (olasz)–NEC (holland) (RTL+ stream)
21.00: Real Sociedad (spanyol)–Bournemouth (angol) (RTL+ stream)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Celtic (skót)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Crystal Palace (angol)–Lech Poznan (lengyel) (RTL+ stream)
21.00: Besiktas (török)–Olympique Marseille (francia) (RTL+ stream)
21.00: Lilleström (norvég)–Torreense (portugál)

 

labdarúgó Európa-liga Levszki Szófia OFI Kréta Red Bull Salzburg Redzic Damir Hoffenheim
Legfrissebb hírek

El: győzött a San Siróban a Benfica, sikerrel kezdett a Leverkusen és a Sunderland is

Európa-liga
23 órája

El: simán nyert a Sparta, Nego nélkül okozott meglepetést az Omonia

Európa-liga
Tegnap, 20:41

Ollózós gól Dortmundban; tovább menetel a Freiburg a Bundesligában – videó

Német labdarúgás
2026.09.12. 17:39

Schäfer százados lett, de komoly zakót kapott Leverkusenben az Union Berlin

Német labdarúgás
2026.09.05. 17:44

A Celtic ellen idegenben kezd szeptemberben az FTC – íme, a pontos Európa-liga-menetrend!

Európa-liga
2026.08.29. 21:59

Kodrót ismét kölcsönadta a Ferencváros – most Görögországba

Labdarúgó NB I
2026.08.29. 10:55

Negóék és Redzicék is feljutottak az Európa-liga főtáblájára

Európa-liga
2026.08.27. 22:31

Marko Nikolics: Ez egy utazás kezdete, semmiképpen sem a vége

Bajnokok Ligája
2026.08.27. 07:55