Nemzeti Sportrádió

Raheem Sterling bűnösnek vallotta magát – ítélet később

2026.09.15. 20:50
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Sterling ügyében később lesz ítélet (Fotó: Getty Images)
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közlekedési baleset bíróság Raheem Sterling
Bűnösnek vallotta magát minden vádpontban Raheem Sterling korábbi angol válogatott labdarúgó, akinek többek között veszélyes vezetés miatt kellett bíróság elé állnia.

A 31 esztendős, Európa-bajnoki ezüstérmes szélső május végén szenvedett balesetet, amely egyedül az ő Lamborghinijét érintette egy szigetországi autópályán, személyi sérülés nem történt.

Sterlingnek veszélyes vezetés, dinitrogén-oxid birtoklásának gyanúja és mintaadás elmulasztása miatt kellett megjelennie kedden a basingstoke-i városi bíróságon – számolt be a fejleményről az LBC rádió. A köznapi nevén kéjgázként vagy nevetőgázként ismert dinitrogén-oxidot fogászatban és sebészetben fájdalomcsillapításra és szorongásoldásra használják, ezen túl a belélegzési célú alkalmazása Angliában törvényellenes.

Az ítéletet később hirdetik ki.

Sterling 20 gólt szerzett 82 válogatott mérkőzésén, tagja volt a 2021-es kontinensviadalon döntős és 2019-ben Nemzetek Ligája-bronzérmes nemzeti csapatnak. Szerepelt a Liverpoolban, a Manchester Cityben, a Chelsea-ben és kölcsönben az Arsenalban, majd az év elején néhány mérkőzésen lehetőséget kapott a holland Feyenoordban, de jelenleg klub nélküli.

 

közlekedési baleset bíróság Raheem Sterling
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