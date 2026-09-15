Nemzeti Sportrádió

James Rodríguez visszavonult a kolumbiai válogatottól

M. B.M. B.
2026.09.15. 20:44
James Rodríguez csúcstartóként búcsúzik (Fotó: Getty Images)
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James Rodríguez bejelentette, hogy visszavonul a kolumbiai labdarúgó-válogatottól – derül ki a támadó középpályás hivatalos Instagram-oldalára kiposztolt videóból.

„Eljött ez a pillanat is. Hálás vagyok minden mérkőzésért, minden örömteli pillanatért, minden könnyért és minden közös álomért. Életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt a kolumbiai válogatott mezében játszani” – írja posztjában a 35 éves James Rodríguez.

A pályafutása során többek között a Real Madridban, a Bayern Münchenben, az Evertonban és a Rayo Vallecanóban is megforduló, jelenleg az Atlético Nacionalt erősítő  labdarúgó 2011-ben mutatkozott be a nemzeti együttesben, 131 válogatott mérkőzésével ő lett a „kávétermesztők” abszolút csúcstartója, míg a gólszerzők örökranglistáján a második helyen áll 31 találattal, öttel lemaradva Radamel Falcaótól. A 2014-es brazíliai világbajnokságon hat góllal lett a torna gólkirálya, és a negyeddöntőig jutott a kolumbiaiakkal.

 

 

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