James Rodríguez visszavonult a kolumbiai válogatottól

„Eljött ez a pillanat is. Hálás vagyok minden mérkőzésért, minden örömteli pillanatért, minden könnyért és minden közös álomért. Életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt a kolumbiai válogatott mezében játszani” – írja posztjában a 35 éves James Rodríguez.

A pályafutása során többek között a Real Madridban, a Bayern Münchenben, az Evertonban és a Rayo Vallecanóban is megforduló, jelenleg az Atlético Nacionalt erősítő labdarúgó 2011-ben mutatkozott be a nemzeti együttesben, 131 válogatott mérkőzésével ő lett a „kávétermesztők” abszolút csúcstartója, míg a gólszerzők örökranglistáján a második helyen áll 31 találattal, öttel lemaradva Radamel Falcaótól. A 2014-es brazíliai világbajnokságon hat góllal lett a torna gólkirálya, és a negyeddöntőig jutott a kolumbiaiakkal.