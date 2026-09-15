A Rayo Vallecano az első félidőben döntött az Espanyol ellen

Pályája használhatatlansága miatt a Rayo Vallecano néhány kilométerrel arrébb, a Leganés stadionjában fogadta az Espanyolt, és nagyon hamar megszerezte a vezetést: a 3. percben Álvaro García egy lecsorgó labdát juttatott öt méterről a kapuba. A 26. percben másodszor is betalált a madridi gárda: Pedrosa éles szögből lőtte ki a hosszú alsó sarkot. Az első félidő teljesen egyoldalú játékot hozott, még az előzetesen esélyesebb Espanyol lehetett boldogabb amiatt, hogy a szünetben csak kétgólos hátrányban volt.

És annak, hogy a Rayo az első félidőben nem tudott több gólt szerezni, volt jelentősége a folytatásban. A második félidőre ugyanis más felfogású Espanyol jött ki a pályára, ennek következtében az 54. percben szépíteni tudott: Roberto Fernández egy finom csel után jobbal, félmagasan csavart a bal sarokba.

A szépítő gól után mindkét csapat előtt kisebb helyzetek adódtak, de újabb gól már nem született a mérkőzésen, hiába játszottak majdnem 100 percig a csapatok. Volt viszont még egy kiállítás, a 90+8. percben a vendégeknél szereplő Omar el-Hilalinak mutatta fel a piros lapot a játékvezető, mivel kézzel megakadályozott egy tiszta gólhelyzetet. A Rayo az első félidőben mutatott sokkal jobb játéka miatt megérdemelten szerezte meg a három pontot az Espanyol ellen, így pontszámban beérte riválisát a tabellán. 2–1

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Rayo Vallecano–Espanyol 2–1 (Á. García 3., Pedrosa 26., ill. R. Fernández 54.)

Kiállítva: El-Hilali (90+8., Espanyol)

KÉSŐBB

20.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler1)

21.30: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SZERDÁN JÁTSSZÁK

19.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

19.00: RC Deportivo–Sevilla (Tv: Spíler1)

21.30: Barcelona–Racing Santander (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSSZÁK

19.00: Real Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

21.30: Málaga–Villarreal (Tv: Spíler2)

ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

Real Sociedad–Celta Vigo 0–0