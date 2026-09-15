Nemzeti Sportrádió

Sok játékperccel fejlődne tovább Horváth Dominik Franciaországban

B. Zs.B. Zs.
2026.09.15. 19:39
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Horváth Dominik még májusban bejelentette, búcsút int a Volánnak (Fotó: Dömötör Csaba)
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jégkorong Gothiques d'Amiens Horváth Dominik Fehérvár AV19
Tizenhét év után májusban elköszönt Fehérvártól Horváth Dominik, de akkor még nem lehetett tudni, hol folytatja pályafutását. Mozgalmas nyár után végül szeptemberben lett meg a 25 éves jégkorongkapus új állomáshelye, a francia Gothiques d'Amiens gárdájában folytatja.

Székesfehérváron fokról fokra haladt a ranglétrán Horváth Dominik, az akadémiai éveket követően 2022-ben bemutatkozhatott az ICEHL-es Hydro Fehérvár AV19-ben. Az elmúlt idényekben egyre nagyobb szerepet kapott, a magyar válogatottban is kiharcolta magának a helyet, ám a tavasszal véget ért évad nem úgy sikerült, ahogy azt szerette volna, mindössze 12 mérkőzésen kapott szerepet a Volánban. Végül májusban kiderült, Horváth 17 év után távozik Fehérvárról. A nyári hónapok mozgalmasan teltek a fiatal kapusnak, a csapatkeresés és az edzések mellett a magánéletében is jelentős esemény történt, hiszen megnősült.

„Az esküvőnk elvitte a prímet a nyáron, a csapatkeresés persze folyamatos volt, sok klubbal beszéltünk – mondta a Nemzeti Sportnak Horváth Dominik. Mozgalmasan teltek az elmúlt hónapok, más volt, hogy a nyarat nem a szokásos emberekkel töltöttem az edzések miatt. Egy kicsit fura is volt kiszakadni a megszokott közegből, de szerintem jót tesz majd ez a változás.”

Bár klubja nem volt Horváth Dominiknek, folyamatosan edzésben tartotta magát, a kondicionális tréningeket Fehérváron végezte, míg jeges edzéseken alkalmanként tudott részt venni, többek között az U25-ös válogatottal is készült. Végül szeptemberben dőlt el a sorsa, a napokban jelentette be a francia élvonalbeli Gothiques d'Amiens az érkezését.

„Elsősorban külföldi lehetőségekben gondolkodtunk az ügynökömmel. Sokkal több játéklehetőséget, vagy egy magasabb színvonalú bajnokságot szerettünk volna találni. Azt gondolom, hogy a lehető legjobb úti cél valósult meg, nívós bajnokságban folytathatom, ha minden jól megy, sok jégidővel fejlődhetek tovább.”

Az Amiens a tavasszal véget ért idényben bejutott a francia liga rájátszásába, ott az első körben, 4–2-es összesítéssel búcsúztatta a Rouen együttese.

„Több francia csapattal is beszéltünk a nyáron, itt már megvolt a kapus, de végül egy sérülés miatt megkaptam ezt a lehetőséget, a tervek szerint első számú kapusként számolnak velem. Az edzői stáb kiváló, jó körülmények között készülhetünk. A rájátszásért játszunk ebben az évadban is, szeretnénk továbbjutni az első körből, erre meglehet minden esélyünk.”

 

jégkorong Gothiques d'Amiens Horváth Dominik Fehérvár AV19
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