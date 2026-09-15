Sok játékperccel fejlődne tovább Horváth Dominik Franciaországban

Székesfehérváron fokról fokra haladt a ranglétrán Horváth Dominik, az akadémiai éveket követően 2022-ben bemutatkozhatott az ICEHL-es Hydro Fehérvár AV19-ben. Az elmúlt idényekben egyre nagyobb szerepet kapott, a magyar válogatottban is kiharcolta magának a helyet, ám a tavasszal véget ért évad nem úgy sikerült, ahogy azt szerette volna, mindössze 12 mérkőzésen kapott szerepet a Volánban. Végül májusban kiderült, Horváth 17 év után távozik Fehérvárról. A nyári hónapok mozgalmasan teltek a fiatal kapusnak, a csapatkeresés és az edzések mellett a magánéletében is jelentős esemény történt, hiszen megnősült.

„Az esküvőnk elvitte a prímet a nyáron, a csapatkeresés persze folyamatos volt, sok klubbal beszéltünk – mondta a Nemzeti Sportnak Horváth Dominik. – Mozgalmasan teltek az elmúlt hónapok, más volt, hogy a nyarat nem a szokásos emberekkel töltöttem az edzések miatt. Egy kicsit fura is volt kiszakadni a megszokott közegből, de szerintem jót tesz majd ez a változás.”

Bár klubja nem volt Horváth Dominiknek, folyamatosan edzésben tartotta magát, a kondicionális tréningeket Fehérváron végezte, míg jeges edzéseken alkalmanként tudott részt venni, többek között az U25-ös válogatottal is készült. Végül szeptemberben dőlt el a sorsa, a napokban jelentette be a francia élvonalbeli Gothiques d'Amiens az érkezését.

„Elsősorban külföldi lehetőségekben gondolkodtunk az ügynökömmel. Sokkal több játéklehetőséget, vagy egy magasabb színvonalú bajnokságot szerettünk volna találni. Azt gondolom, hogy a lehető legjobb úti cél valósult meg, nívós bajnokságban folytathatom, ha minden jól megy, sok jégidővel fejlődhetek tovább.”

Az Amiens a tavasszal véget ért idényben bejutott a francia liga rájátszásába, ott az első körben, 4–2-es összesítéssel búcsúztatta a Rouen együttese.

„Több francia csapattal is beszéltünk a nyáron, itt már megvolt a kapus, de végül egy sérülés miatt megkaptam ezt a lehetőséget, a tervek szerint első számú kapusként számolnak velem. Az edzői stáb kiváló, jó körülmények között készülhetünk. A rájátszásért játszunk ebben az évadban is, szeretnénk továbbjutni az első körből, erre meglehet minden esélyünk.”