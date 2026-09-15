Nemzeti Sportrádió

Kily González lett Pintér Dánielék vezetőedzője Miamiban

2026.09.15. 18:28
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Fotó: intermiamicf.com
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Lionel Messi Kily González MLS Inter Miami
Az argentin Kily Gonzálezt nevezte ki vezetőedzőnek a Pintér Dánielt is foglalkoztató Inter Miami labdarúgócsapata.

Az észak-amerikai profi ligában (MLS) szereplő klub, amelynek 2023 óta a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi is a játékosa, 2028 júniusáig szóló szerződést kötött az 52 éves szakemberrel.

A játékosként 56-szoros válogatott Kily González honfitársától, Javier Mascheranótól veszi át a gárda irányítását, akinek áprilisi távozása óta ideiglenesen Guillermo Hoyos volt a tréner.

Az Inter Miami második helyen áll az MLS keleti főcsoportjában. A 19 éves Pintér Dániel eddig – többnyire csereként – 12-szer kapott lehetőséget, egyszer volt eredményes.

 

Lionel Messi Kily González MLS Inter Miami
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