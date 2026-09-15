Kily González lett Pintér Dánielék vezetőedzője Miamiban

Az észak-amerikai profi ligában (MLS) szereplő klub, amelynek 2023 óta a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi is a játékosa, 2028 júniusáig szóló szerződést kötött az 52 éves szakemberrel.

A játékosként 56-szoros válogatott Kily González honfitársától, Javier Mascheranótól veszi át a gárda irányítását, akinek áprilisi távozása óta ideiglenesen Guillermo Hoyos volt a tréner.

Az Inter Miami második helyen áll az MLS keleti főcsoportjában. A 19 éves Pintér Dániel eddig – többnyire csereként – 12-szer kapott lehetőséget, egyszer volt eredményes.