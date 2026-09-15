Óriási kapusteljesítményekkel nyert a Győr a Kisvárda ellen a női kézi NB I-ben

Bővebben hamarosan.

Az első félidőben védő Hatadou Sako 10 lövést hárított a 17-ből (59 százalék), míg a második 30 perc során játszó Szemerey Zsófia 12-öt védett a 19-ből (63 százalék).

Helena Elver hét góllal vette ki a részét a sikerből, amely során a kisalföldi együttes fiatal játékosoknak is lehetőséget adott. A kisvárdai kapus, Christe Dalma 13 lövést hatástalanított.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 3. FORDULÓ

Győr, 1024 néző. V: Szedmák, Tóth T.

Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE 36–14 (15–7)

GYŐR: SAKO – Győri-Lukács 3, Kriston 3, BREISTÖL 4, Bouktit 5 (1), ELVER 7 (1), Zákányi 2. Csere: SZEMEREY (kapus), De Paula 3 (1), Rédecsi 1, NZE MINKO 5, Dulfer, Th. Rushfeldt Deila 3, Tőkés. Edző: Per Johansson

KISVÁRDA: Christe – Gém 1, Mlinkó 4 (3), Bacenková, Győri V., Koronczai, Mérai 2. Csere: Czenki 2, Gyimesi K., Kibédi, Török Fanni 1, Szemes 2, Kostyó, Buri 1 (1), Kulcsár D. 1 (1). Edző: Dévényi János

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–1. 13. p.: 7–3. 20. p.: 9–5. 25. p.: 12–6. 36. p.: 20–8. 41. p.: 25–10. 45. p.: 29–11. 53. p.: 31–11. Kiállítások: 2, ill. 2 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Jó sorozatban vagyunk, meglátszik, hogy sokat foglalkozunk a védekezéssel, és a kapusaink is számos esetben hárítottak kiválóan. A visszatérők is mind jobban beilleszkednek a csapatba, ezért is tartom minden szempontból kielégítőnek a játékunkat.

Dévényi János: – Nehéz értékelni a mérkőzést, az első félidőben még voltak a csapatunknak értékes góljai, de a huszonöt százalékos lövéshatékonyság erre az időszakra is kevésnek mondható. A második harminc perc egyetlen pozitívuma, hogy a fiataljaink is pályára léphettek.