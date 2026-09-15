Meglepetés! Egy 1400 fős falu csapata kiverte a DAC-ot a Szlovák Kupából

A vendégeknél több olyan játékos is pályára lépett, aki nem tartozik a DAC kezdőcsapatába. Egy hiba után a Nagyölved szerezte meg a vezetést, a DAC azonban két perc alatt fordítani tudott. A szünet után a dunaszerdahelyiek úgy játszottak, mintha már meglenne a továbbjutás. Csakhogy a hazaiak bátran támadtak, és hat perc alatt megfordították a mérkőzést. Robert Klauss mester a folytatásban négy játékost is pályára küldött, a vendégek azonban már nem tudtak fordítani. Az már csak hab a tortán, hogy a 75. percben Ammar Ramadan, majd az utolsó percben Alioune Sylla is kihagyott egy tizenegyest.

A 3–2-es hazai győzelemmel a Nagyölved a Szlovák Kupa egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta az utóbbi években.

A találkozón nem szerepelt a dunaszerdahelyi csapatban Tuboly Máté, akinek nyári külföldi átigazolásáról több hír is felröppent. A Nemzeti Sport úgy tudja, a magyar U21-es válogatott csapatkapitánya legalább az őszi idényt továbbra is DAC-mezben tölti.

SZLOVÁK KUPA

3. FORDULÓ

Nagyölved (Druzstevnik Velke Ludince, III.)–DAC 3–2 (Orávik 6., Tóth 56., Rák 64., ill. Gagua 20., Gueye 22.)

DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben