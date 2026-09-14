Nemzeti Sportrádió

Egy NB I-es párharc a Magyar Kupában, a Ferencváros harmadosztályú csapatot kapott

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.14. 19:44
null
A trófea (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Magyar Kupa 4. forduló Magyar Kupa Mol Magyar Kupa MLSZ MK-sorsolás Magyar Kupa-sorsolás
Hétfő este kisorsolták az M4 Sport stúdiójában a labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójának párosítását.

A múlt hétvégén rendezett 3. fordulóból a 12 NB I-es csapat mellett nyolc másod- és 12 harmadosztályú együttes jutott tovább, így alakult ki a legjobb 32 mezőnye. Ebben a körben már nincsenek kiemeltek, azaz az élvonalbeli klubok is összekerülhettek egymással a sorsoláson, amelynél Gellei Imre korábbi magyar szövetségi kapitány segédkezett.

Nos, egy darab élvonalbeli párharc jött össze, a ZTE fogadja majd az ETO-t, de mindenképp érdekesnek ígérkezik a Puskás Akadémia diósgyőri vendégjátéka is. Az NB I-es csapatok közül a Honvéd, a Vasas és az Újpest kapott még második vonalbeli ellenfelet, a többi első osztályú klubra NB III-as csapat vár október 28-án.

A nyolcaddöntőbe jutás is egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, s ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.

 MOL MAGYAR KUPA 2026–2027 
A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (hivatalos játéknap: október 28.)
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC
Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC
Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC
Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC
Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good
Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC
Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC
Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC
Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC
Monor SE (NB III)–MTK Budapest
Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)
Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II)
FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)
Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)
ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III)

Labdarúgó NB I
2026.08.31. 08:40

MAGYAR KUPA 2026–2027 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Az élvonalbeli csapatok a 3. fordulóban kapcsolódnak be, a döntő május 8-án lesz a Puskás Arénában.

 

 

Magyar Kupa 4. forduló Magyar Kupa Mol Magyar Kupa MLSZ MK-sorsolás Magyar Kupa-sorsolás
Legfrissebb hírek

Mégsem lesz zárva három szektor a DVSC–Vasas bajnoki meccsen

Labdarúgó NB I
6 órája

Az ETO, a ZTE és a Puskás Akadémia is könnyedén jutott tovább a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:11

Az Újpest csak hosszabbítás után gyűrte le a Dorogot a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:32

MK: kilenc gólt lőtt a Kisvárda Nagykozáron, Gödöllőn nyert a DVSC

Labdarúgó NB I
2026.09.12. 17:47

Lelkes debreceniek, ferencvárosi hetes, igazi kupahangulat – DEAC–FTC képekben

Labdarúgó NB I
2026.09.12. 16:38

Magyar Kupa: a Ferencváros hét gólt szerzett Debrecenben, Bero triplázott

Labdarúgó NB I
2026.09.12. 15:00

Koman Vladimir: Nem lehet kiölni belőlem a győzelmi vágyat!

Labdarúgó NB I
2026.09.12. 10:47

„Nyerni kell, a játékosok is így állnak hozzá” – Nyéki Balázs a vízilabda MK négyes döntője előtt

Vízilabda
2026.09.12. 09:12