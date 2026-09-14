Egy NB I-es párharc a Magyar Kupában, a Ferencváros harmadosztályú csapatot kapott

A múlt hétvégén rendezett 3. fordulóból a 12 NB I-es csapat mellett nyolc másod- és 12 harmadosztályú együttes jutott tovább, így alakult ki a legjobb 32 mezőnye. Ebben a körben már nincsenek kiemeltek, azaz az élvonalbeli klubok is összekerülhettek egymással a sorsoláson, amelynél Gellei Imre korábbi magyar szövetségi kapitány segédkezett.

Nos, egy darab élvonalbeli párharc jött össze, a ZTE fogadja majd az ETO-t, de mindenképp érdekesnek ígérkezik a Puskás Akadémia diósgyőri vendégjátéka is. Az NB I-es csapatok közül a Honvéd, a Vasas és az Újpest kapott még második vonalbeli ellenfelet, a többi első osztályú klubra NB III-as csapat vár október 28-án.

A nyolcaddöntőbe jutás is egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást játszanak a csapatok, s ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.

MOL MAGYAR KUPA 2026–2027

A 4. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (hivatalos játéknap: október 28.)

Zalaegerszegi TE FC–ETO FC

Bicskei TE (NB III)–Ferencvárosi TC

Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC

Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC

Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Master Good

Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC

Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC

Szentlőrinc (NB II)–Vasas FC

Monor SE (NB III)–MTK Budapest

Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II)

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II)

FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III)

Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III)