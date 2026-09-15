Az első két percben két nagy lehetősége volt a Realnak az Elche otthonában

A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 6. fordulójában a Real Madrid az Elche otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
ELCHE–REAL MADRID 0–0 – élőben az NSO-n!
Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 21 óra (Tv: Spíler 2). Vezeti: Manzano
ELCHE: Dituro – Buba Sangaré, Redondo, Chust – Tete Morente, Villar, Aguado, Revivo – M. Neto, Osorio, G. Valera. Vezetőedző: Martín Anselmi
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella – Diomande, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler – K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: José Mourinho
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