A Vuelta-dobogó után csapatot vált az osztrák bringás

A 28 esztendős osztrák bringás 2022 óta teker a francia AG2R csapatában, amely az idei szezonban Decathlon CMA CGM néven szerepel. Gall a következő három évre szóló szerződést kötött a német Lidl-Trekkel, ahová vele tart honfitársa és egyik legfontosabb hegyi segítője, a négy évvel idősebb Gregor Mühlberger is, aki két évre írt alá.

Gallnak 2023-ból van szakaszgyőzelme a Tour de France-ról, idén nyáron pedig megnyerte a burgosi körversenyt.