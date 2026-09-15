Nemzeti Sportrádió

A Vuelta-dobogó után csapatot vált az osztrák bringás

2026.09.15. 18:59
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Gall öt év után vált csapatot az év végén (Fotó: Getty Images)
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Felix Gall kerékpár Lidl-Trek Decathlon
Csapatot vált az országúti kerékpáros Felix Gall, aki tavasszal második lett a Giro d'Italián, a vasárnap zárult Vuelta a Espanán pedig harmadik helyezettként állhatott dobogóra.

A 28 esztendős osztrák bringás 2022 óta teker a francia AG2R csapatában, amely az idei szezonban Decathlon CMA CGM néven szerepel. Gall a következő három évre szóló szerződést kötött a német Lidl-Trekkel, ahová vele tart honfitársa és egyik legfontosabb hegyi segítője, a négy évvel idősebb Gregor Mühlberger is, aki két évre írt alá.

Gallnak 2023-ból van szakaszgyőzelme a Tour de France-ról, idén nyáron pedig megnyerte a burgosi körversenyt.

 

Felix Gall kerékpár Lidl-Trek Decathlon
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