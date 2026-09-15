Nemzeti Sportrádió

Coutinho csatlakozott a Santoshoz

2026.09.15. 20:15
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Coutinho a Santos mezében
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Coutinho Santos Neymar
Philippe Coutinho a szezon hátralévő részére újra csatlakozott korábbi válogatott társához, Neymarhoz a Santosnál – jelentette be a brazil élvonalbeli labdarúgóklub.

A Santos közzétett egy videót Coutinho érkezéséről, amelyen látható, amint a játékos belép az öltözőbe, és Neymar üdvözli őt.

„Ha ez álom, nem akarok felébredni” – mondta Neymar a 34 éves Coutinhónak. Klubszinten a két játékos korábban még sosem szerepelt együtt. Ugyanakkor az FC Barcelona közös pontnak nevezhető karrierjükben, mivel Coutinho – öt liverpooli év után – 2018 januárjában a Barcelonához igazolt, amellyel két spanyol bajnoki címet is nyert. Neymar szintén éveket játszott a Barcánál, ám honfitársa érkezésekor már nem volt a klub tagja, mivel 2017 augusztusában a Paris Saint-Germainhez távozott a katalánoktól.

Coutinho – aki utoljára 2022 márciusában lépett pályára a brazil válogatottban – 2024-ben nevelőklubjához, a Vasco da Gamához csatlakozott, melytől februárban elköszönt. A 34 éves Neymar tavaly tért vissza a Santoshoz. A válogatottól való visszavonulását azt követően jelentette be, hogy Brazília kiesett a világbajnokság nyolcaddöntőjében, július 5-én, Norvégiával szemben.

 

Coutinho Santos Neymar
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