Nemzeti Sportrádió

A szünetben előnyben a „vörösök” – Liverpool–Tottenham a Ligakupában

2026.09.15. 21:50
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Kerkez Milos figyel Mohammed Kudusra (Fotó: Getty Images)
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légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik angol Ligakupa Tottenham Liverpool FC Tottenham Hotspur Kerkez Milos
A Liverpool a labdarúgó angol Ligakupa 3. fordulójában a Tottenhamet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
LIVERPOOL FC–TOTTENHAM HOTSPUR 1–0 (1–0) – ÉLŐ
Liverpool, Anfield, 21 óra (Tv: Match4). Vezeti: Madley
LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong, R. Araújo, J. Gomez, Kerkez – Nyoni, A. Mac Allister – Ngumoha, McConnell, Gakpo – Koumas. Menedzser: Andoni Iraola
TOTTENHAM: Dúbravka – Gray, Adarabioyo, Senesi, Udogie – Bentancur, Bergvall – Kudus, Gallagher, M. Tel – Marmus. Menedzser: Roberto De Zerbi
Gólszerző: A. Mac Allister (21.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik angol Ligakupa Tottenham Liverpool FC Tottenham Hotspur Kerkez Milos
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