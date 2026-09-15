A szünetben előnyben a „vörösök” – Liverpool–Tottenham a Ligakupában

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

LIVERPOOL FC–TOTTENHAM HOTSPUR 1–0 (1–0) – ÉLŐ

Liverpool, Anfield, 21 óra (Tv: Match4). Vezeti: Madley

LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong, R. Araújo, J. Gomez, Kerkez – Nyoni, A. Mac Allister – Ngumoha, McConnell, Gakpo – Koumas. Menedzser: Andoni Iraola

TOTTENHAM: Dúbravka – Gray, Adarabioyo, Senesi, Udogie – Bentancur, Bergvall – Kudus, Gallagher, M. Tel – Marmus. Menedzser: Roberto De Zerbi

Gólszerző: A. Mac Allister (21.)

Cikkünk folyamatosan frissül...