Márton Gréta: Nagyon nehéz volt elfogadni a sérülést...
„Őszintén, nagyon nehéz volt elfogadni a sérülést” – árulta el Márton Gréta a Ferencváros honlapjának, aki ugyanakkor a diagnózis és a rehabilitációs protokoll megismerése után már könnyebben tudta elfogadni a helyzetet. Mint mondta, sokat segít neki, hogy pontosan látja maga előtt a célt: szeretne megerősödni, és ismét fájdalommentesen élni a mindennapjait.
A vállával kapcsolatos problémák nem egyik napról a másikra alakultak ki. A balszélső elmondása szerint elhúzódó sérülésről volt szó, amely a nyári visszatérés után már olyan fájdalmassá vált, hogy alig tudta felemelni a karját. Ez pedig nemcsak a sportteljesítményére, hanem a közérzetére és a mindennapi életére is hatással volt.
„Ez már így a mindennapjaimra, a kedvemre és a teljesítményemre is rányomta a bélyegét” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezért született meg a döntés a kényszerpihenőről. A cél az volt, hogy a megfelelő gyógytorna és pihenés segítségével az idény jelentős részére ismét teljes értékű játékos lehessen. Bár emiatt az alapozás és a Szuperkupa is kimaradt számára, úgy érzi, mostanra egyre közelebb kerülnek az ideális állapothoz.
A vállöv korábban sem volt teljesen problémamentes terület, igaz, komolyabb sérülést nem tapasztalt. Márton tudta, hogy a vállöve nem természetes helyzetben áll, ezért korábban is sokat dolgoztak a megfelelő pozíció kialakításán és a váll körüli izmok megerősítésén. Ez sokáig elegendőnek bizonyult, most azonban újabb időre és türelemre van szüksége.
„Bízom benne, hogy tökéletes lesz, de biztosan szükségem lesz időre, mire újra magamra találok” – mondta. Már az is sokat jelent számára, hogy ismét fájdalom nélkül tud passzolni vagy kapura lőni, a teljes visszatéréshez azonban még fokozatosságra van szükség.
„Ha minden jól megy, akkor a jövő héten már komolyabb labdás edzéseket is végezhetek, fokozatosan és óvatosan emelhetjük a terhelést, talán már kapura is lőhetek, mert hivatalosan a rehabilitációs időszak végén járunk. Remélem, hogy szeptember közepén láthatnak már majd a szurkolók a pályán.”
Mentálisan sem egyszerű újra terhelni a vállát. Egy-egy mozdulatnál még ösztönösen várja a fájdalmat, ezért csak akkor mer tovább lépni, amikor érzi, hogy a mozdulat rendben van. A rehabilitációját végző szakemberek folyamatosan segítik és kontrollálják, amire saját bevallása szerint szüksége is van, hiszen hajlamos túlerőltetni magát.
„Meg kell találni az arany középutat, hogy fejlődjek is, de ne is essek vissza” – hangsúlyozta.
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