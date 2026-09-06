Márton Gréta: Nagyon nehéz volt elfogadni a sérülést...

„Bízom benne, hogy tökéletes lesz, de biztosan szükségem lesz időre, mire újra magamra találok” – mondta. Már az is sokat jelent számára, hogy ismét fájdalom nélkül tud passzolni vagy kapura lőni, a teljes visszatéréshez azonban még fokozatosságra van szükség.

„Ha minden jól megy, akkor a jövő héten már komolyabb labdás edzéseket is végezhetek, fokozatosan és óvatosan emelhetjük a terhelést, talán már kapura is lőhetek, mert hivatalosan a rehabilitációs időszak végén járunk. Remélem, hogy szeptember közepén láthatnak már majd a szurkolók a pályán.”

Mentálisan sem egyszerű újra terhelni a vállát. Egy-egy mozdulatnál még ösztönösen várja a fájdalmat, ezért csak akkor mer tovább lépni, amikor érzi, hogy a mozdulat rendben van. A rehabilitációját végző szakemberek folyamatosan segítik és kontrollálják, amire saját bevallása szerint szüksége is van, hiszen hajlamos túlerőltetni magát.

„Meg kell találni az arany középutat, hogy fejlődjek is, de ne is essek vissza” – hangsúlyozta.

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