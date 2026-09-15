Nemzeti Sportrádió

Doppingvétség miatt eltiltás vár a Graz válogatott védőjére

2026.09.15. 18:06
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Kilian Zündel (Fotó: oekastatic.orf.at)
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jégkorong Kilian Zündel Graz 99ers
Az osztrák jégkorongligában címvédő Graz 99ers szerdán azonnali hatállyal felbontotta Kilian Zündel szerződését, mert a válogatott védő megsértette a doppingellenes szabályokat.

„Természetesen tisztában vagyok vele, hogy hibáztam. Ugyanakkor rendkívül fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem juttattam a szervezetembe tiltólistás szert. Egy kimerítő szezont követően csupán egy, a regenerációt segítő vitamininfúzióról volt szó” – idézte Zündelt a klub közleménye.

A Graz az előző idény elődöntőjében a Hydro Fehérvár AV19-et búcsúztatta.

A 25 éves Zündel a finálét követően intravénás infúziót kapott. A beadott szer ugyan nem tiltólistás, de az eljárás igen. A játékosra most akár kétéves eltiltás is várhat.

A Graz 99ers jelezte: három nappal a bajnoki rajt előtt a klubot váratlanul érte a hír.

„Egyértelműek az értékeink, a tisztességes és tiszta sport elveinek megsértéseként tekintünk rá. Szigorú zéró tolerancia elvét valljuk a dopping bármely formájával szemben. Játékosaink rendszeres és szigorú ellenőrzéseken vesznek részt a nemzeti doppingellenes ügynökség jóvoltából, és eddig minden egyes teszt negatív eredménnyel zárult” – nyilatkozta Herbert Jerich klubelnök.

Az osztrák antidopping csoport szerint a hokisnak lehetősége van arra, hogy közös megegyezéssel rendezze az ügyet. Egy ilyen megállapodás kétéves eltiltást vonna maga után, feltéve, hogy az eljárásban érintett összes fél – a sportoló, az Osztrák és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség – hozzájárul ehhez.

 

jégkorong Kilian Zündel Graz 99ers
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