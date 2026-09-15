Nemzeti Sportrádió

A németek szerint véget kell vetni az Infantino-érának

2026.09.15. 18:40
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Infantino újra indul az elnöki posztért (Fotó: Getty Images)
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DFB FIFA-elnökválasztás Gianni Infantino
Bernd Neuendorf, a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) elnöke szerint véget kell vetni a Gianni Infantino FIFA-elnök irányította rendszernek, a nemzetközi szövetség vezetésének pedig meg kell újulnia.

A DFB vezetője kedden beszélt arról, hogy a rendszer felszámolása „elengedhetetlen” és „összeomlott” a jelenlegi elnökkel fennálló bizalmi viszony. Infantino azóta áll komoly nyomás alatt, hogy előállt a magántőke bevonását célzó, FIFA-tornákat értékesítő javaslatával, ám a terve néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére jelezte: újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson.

Az európai szövetség (UEFA) meg akarja akadályozni, hogy az 56 éves svájci-olasz sportvezető ismét győzzön a választáson, és ezért várhatóan kihívót állít majd a november 18-i határidőig. Neuendorf jelezte: feddhetetlen jellemű jelöltet szeretne. Az UEFA tagszövetségei október 8-án és 9-én Berlinben tanácskoznak. 

A német szövetség vezetője azt is közölte, hogy legkésőbb addig „fontos döntések születnek az ügyben”, és azt is vizsgálják, „miként érhetünk el tartós változást a FIFA rendszerében”.

 

DFB FIFA-elnökválasztás Gianni Infantino
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