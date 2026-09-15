Az MBH-s Fancellu nyerte a „kulacsos” bukással tarkított abruzzói kör első szakaszát – VIDEÓ

A 26 éves bringás bő 300 méterre a céltól az utolsó emelkedőn támadta meg a főmezőnyt, s a vetélytársak nem tudták tartani vele a lépést, így két másodperc előnnyel győzött a francia Matys Rondel és a nyolcszoros Giro-szakaszgyőztes veterán Diego Ulissi előtt. Ezzel az MBH idei 16. győzelmét aratta.

A versenyt egyébként szokatlan incidens is tarkította, 24 kilométerre a céltól ugyanis a földre került az EF fiatalja, Peyton Burckel, s a visszajátszásokból kiderült: egy a mezőnyből kidobott kulacs egy néző lábáról a mezőnybe pattant vissza, s ugyan nem abban esett el az amerikai, de vélhetően volt hozzá köze. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy Burckel – miután visszaállította a kormányát – folytatta a versenyt.