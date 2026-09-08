US Open: Szabalenka a könnyeivel küzdött, de a végén nevetett

Harmadik Linda Nosková elleni győzelmére készült a címvédő Arina Szabalenka a US Open női egyes versenyének keddi negyeddöntőjében. A két teniszezőnő eddig a 2023-as adelaide-i 500-as verseny fináléjában, illetve az idei Indian Wells-i 1000-es elődöntőjében találkozott egymással, s mindkét csata a világelső kétszettes sikerével végződött.

Még jóformán el sem foglalták székeiket az Arthur Ashe Stadion nézői, a fehérorosz már 3:0-ra vezetett: semmire nyert adogatójátékkal nyitott, majd második lehetőségét értékesítve brékelőnybe került, hogy aztán ha nehezebben is, de ismét hozza a saját szervagémjét – mindez kilenc percet vett igénybe. Szabalenkának 4:1-nél két esélye is adódott, hogy egy újabb brékkel gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe hozza az idei wimbledoni bajnokot, ám Nosková 15:40-ről remek szerváinak köszönhetően visszakapaszkodott. Ez pedig nagyon fontosnak bizonyult, a cseh hölgy ugyanis a következő saját adogatójátékát is megnyerte, majd visszabrékelt, s végül 5:4-nél utol is érte a címvédőt. A simának induló, de végül hatalmas küzdelmet hozó játszmának rövidítés lett a vége, ebben pedig az ellenfelének mindössze egy pontot engedélyező Szabalenka volt sokkal jobb.

Nosková a második felvonásban is parádésan adogatott – 1 óra 16 perc után már 10 ásznál járt –, amivel annyira elbizonytalanította Szabalenkát, hogy a cseh versenyző 3:2-es vezetésénél, bréklabdánál kettős hibát ütött, így a világelsőnek két játékkal később már a meccsben maradásért kellett szerválnia. Ez össze is jött a fehérorosznak, azonban továbbra sem volt ellenszere a wimbledoni bajnok adogatásaira, aki 5:3-nál stílszerűen ásszal zárta le a játszmát, s kettejük rövidke közös története során először nyert szettet.

A záró etap előtt nagy kérdés volt, Nosková meddig tud olyan hihetetlenül koncentráltan teniszezni, ahogyan azt az első szett közepe óta tette, illetve hogy ellenfele képes lesz-e jobban uralkodni az idegein, mint az előző felvonásban. Szabalenka 1:1-nél egy elrontott rövidítés után a saját fejét ütögetve jelezte is, miben kell javulnia – jött is egyből egy love game, igaz, a másik oldalon is, sőt, a fehérorosz játékos következő adogatójátékát már Nosková neve mellé könyvelték el... Szabalenkát ekkor már láthatóan a sírás fojtogatta, ám a nyolcadik játékban – az addig látottak alapján előzmény nélkül – semmire vette el ellenfele adogatását. Az irányítás innentől az ő kezébe került, a cseh hölgynek kétszer is a meccsben maradásért kellett szerválnia, ami össze is jött neki. A tie-breakben Szabalenka a legegyszerűbb receptet követte: eggyel több minibréket csinált, mint ellenfele, 8–7-nél két ásszal lezárta a mérkőzést, s útban van sorozatban harmadik US Open-diadala felé.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NŐK

EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Nosková (cseh, 6.) 7:6 (7–1) 3:6, 7:6 (10–7)