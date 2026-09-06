US Open: Zverev és Gauff is a legjobb tizenhat között

A nőknél Coco Gauff két játszmában, 6:3, 6:4-re verte Cristina Bucsát, míg Naomi Oszaka három szettben győzte le Elise Mertenst. Jelena Ribakina szintén folytathatja, ő az ukrán Julija Sztarodubcevát búcsúztatta.

A forduló egyik legnagyobb meglepetését Arthur Géa szolgáltatta, aki öt szettben fordított Michael Zheng ellen. Botic van de Zandschulp ugyancsak öt játszmában jutott tovább.

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

3. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

Hacsanov (orosz)–Bonzi (francia) 6:3, 6:2, 6:4

Darderi (olasz)–Sweeny (ausztrál) 6:4, 6:3, 6:3

Géa (francia)–Zheng (amerikai) 7:6 (9–7), 3:6, 4:6, 6:3, 6:2

Van de Zandschulp (holland)–Bergs (belga) 3:6, 7:6 (7–3), 4:6, 7:6 (8–6), 6:3

Tien (amerikai)–Mensík (cseh) 6:3, 1:6, 6:7 (2–7), 6:3, 6:4

Zverev (német)–Tabilo (chilei) 6:2, 7:6 (7–2), 6:2

NŐI EGYES

Gauff (amerikai)–Bucsa (spanyol) 6:3, 6:4

Oszaka (japán)–Mertens (belga) 6:3, 3:6, 7:5

Jovic (amerikai)–Eala (fülöp-szigeteki) 7:5, 3:6, 7:5

Ribakina (kazah)–Sztarodubceva (ukrán) 7:6 (8–6), 6:3