Nemzeti Sportrádió

US Open: Zverev és Gauff is a legjobb tizenhat között

R. D. P.R. D. P.
2026.09.06. 08:55
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Alexander Zverev ezúttal nem bonyolította túl, mint az előző körökben... (Fotó: Getty Images)
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Coco Gauff US Open Naomi Oszaka Jelena Ribakina Alexander Zverev
Alexander Zverev magabiztosan, három játszmában, 6:2, 7:6, 6:2-re győzte le Alejandro Tabilót a US Open harmadik fordulójában. A német mellett az amerikai Learner Tien is továbbjutott, miután öt szettben múlta felül Jakub Mensíket.

A nőknél Coco Gauff két játszmában, 6:3, 6:4-re verte Cristina Bucsát, míg Naomi Oszaka három szettben győzte le Elise Mertenst. Jelena Ribakina szintén folytathatja, ő az ukrán Julija Sztarodubcevát búcsúztatta.

A forduló egyik legnagyobb meglepetését Arthur Géa szolgáltatta, aki öt szettben fordított Michael Zheng ellen. Botic van de Zandschulp ugyancsak öt játszmában jutott tovább.

TENISZ
US OPEN, NEW YORK
3. FORDULÓ
FÉRFI EGYES
Hacsanov (orosz)–Bonzi (francia) 6:3, 6:2, 6:4
Darderi (olasz)–Sweeny (ausztrál) 6:4, 6:3, 6:3
Géa (francia)–Zheng (amerikai) 7:6 (9–7), 3:6, 4:6, 6:3, 6:2
Van de Zandschulp (holland)–Bergs (belga) 3:6, 7:6 (7–3), 4:6, 7:6 (8–6), 6:3
Tien (amerikai)–Mensík (cseh) 6:3, 1:6, 6:7 (2–7), 6:3, 6:4
Zverev (német)–Tabilo (chilei) 6:2, 7:6 (7–2), 6:2
NŐI EGYES
Gauff (amerikai)–Bucsa (spanyol) 6:3, 6:4
Oszaka (japán)–Mertens (belga) 6:3, 3:6, 7:5
Jovic (amerikai)–Eala (fülöp-szigeteki) 7:5, 3:6, 7:5
Ribakina (kazah)–Sztarodubceva (ukrán) 7:6 (8–6), 6:3

 

Coco Gauff US Open Naomi Oszaka Jelena Ribakina Alexander Zverev
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