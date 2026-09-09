Demirovic 12 perc leforgása alatt mesterhármast szerzett, a Stuttgart legyőzte a BL-újoncot

Stuttgartban négy gól esett, valamennyi a 20. és a 32. perc között. A vezetést a hazaiak szerezték meg, Angelo Stiller centerezett, Ermedin Demirovic közelről külsővel pörgetett a lécre, ahonnan a gólvonal mögé pattant a labda. Hamar jött az egyenlítés, a 33 éves norvég-horvát szélső, Zlatko Tripic lőtt 10 méterről a bal alsóba. Pár perc után Demirovic újra betalált, ismét a léc segítségével, ekkor Deniz Undav passzából volt eredményes.

A harmadik stuttgarti gólnál is ők voltak a főszereplők, utóbbi átadásából a 44-szeres bosnyák válogatott csatár (akinek eddig összesen egy gólja volt a BL-ben) combbal átvette a labdát, majd még a levegőben ellőtte, Arild Östbö csak beleérni tudott. Az újabb találathoz is a németek álltak közelebb, főleg Undav lőtt adódtak lehetőségek, de csak kapufáig jutott. 3–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) 3–1 (Demirovic 20., 26., 32., ill. Tripic 22.)