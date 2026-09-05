US Open: a top 10-ben kiemelt Fritz kétszettes előnyről kapott ki; kiesett a Roland Garros-döntős is

Jól csengett a fül számára a lehetséges Taylor Fritz–Flavio Cobolli nyolcaddöntő az idei US Openen, hiszen két top 10-es játékosról beszélünk, de a szombati játéknapon mindketten búcsúzni kényszerültek az amerikai torna férfi egyes versenyétől.

Előbbi (9. kiemeltként) már kétszettes előnyben volt a top 25-ös Francisco Cerúndolo ellen, de az argentin 6:3, 6:4, 6:4-re megnyerte az utolsó három játszmát, így bejutott a legjobb tizenhat közé. Nem sokkal ezután jött Cobolli meccse: a májusi Roland Garroson finalista, 24 éves olasz teniszező tie-breakben megnyerte az első szettet a belga Alexander Blockx ellen, de utána az összes játszmában sokkal gyengébbnek bizonyult, onnantól összesen hat játékot nyert meg, így 6:7, 6:3, 6:0, 6:3-mal búcsúzott.

A nőknél kiesett a Bondár Annát búcsúztató Madison Keys, de továbbjutott az ötödik kiemelt orosz Mirra Andrejeva és a hatszoros GS-győztes, 2022-es US Open-bajnok Iga Swiatek is.

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

3. FORDULÓ

FÉRFI EGYES

F. Cerúndolo (argentin, 24.)–Fritz (amerikai, 9.) 3:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Blockx (belga)–Cobolli (olasz, 5.) 6:7 (4–7), 6:3, 6:0, 6:3

NŐI EGYES

Cseng Csin-ven (kínai)–Keys (amerikai, 23.) 1:6, 7:6 (7–3), 7:5

Potapova (osztrák, 25.)–Anisimova (amerikai, 10.) 6:2, 7:5

Andrejeva (orosz, 5.)–Bartunková (cseh) 6:2, 7:6 (7–5)

Swiatek (lengyel, 8.)–Bouzková (cseh) 7:6 (7–3), 7:6 (7–3)