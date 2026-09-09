Nemzeti Sportrádió

Alcaraz kimászott egy gödörből, de Shelton nem hagyta magát: az amerikai jutott be a US Open elődöntőjébe!

2026.09.09. 09:47
Ben Shelton az első játszmát elvesztette, de a meccs végén ő örülhetett (Fotó: Getty Images)
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Carlos Alcaraz US Open Ben Shelton Jessica Pegula Frances Tiafoe
Ben Shelton öt játszmában legyőzte Carlos Alcarazt az Egyesült Államok nemzetközi teniszbajnokságának (US Open) szerda hajnali programjában, és a több mint négy és fél órás negyeddöntő megnyerésével bejutott a legjobb négy közé. Honfitársa, leendő ellenfele, Frances Tiafoe szintén ötszettes csatában érte el az elődöntőt, és a hölgyeknél Jessica Pegula is kiélezett meccsen verte meg Emma Navarrót.

Carlos Alcaraz és Ben Shelton mérkőzésének első játszmájában 5:5-ig mindketten nyerték adogatójátékaikat, ott következett egy villámgyors Alcaraz-brék, aztán némi meglepetésre egy Shelton-brék, úgyhogy a rövidítés döntött a második helyen kiemelt spanyol javára (6:7). Két maratoni játékkal indult a második játszma – Alcaraz négy, Shelton három bréklabdát hárított… –, és a jelek szerint ez a spanyol játékosból vett ki többet: a következő négy (!) adogatójátékát elvesztette, amire nemcsak a második szett ment rá (6:1), hanem tulajdonképpen a harmadik is, az egyre magabiztosabban játszó amerikai 3:0-ról nem engedte talpra állni ellenfelét (6:3).  

A negyedik játszma elején még szenvedett Alcaraz (két brékpontot kellett semlegesítenie), aztán beindult, elsöprően teniszezett, amit tükrözött a szett végeredménye is (1:6). Az ötödik felvonásra újra egyensúlyba kerültek a felek, végig előnyt jelentettek az adogatógémek – eleinte Sheltonnak kellett jobban megdolgoznia a pontért, de például az amerikai 4:3-as vezetésénél Alcaraz 15:40-ről kapaszkodott vissza, majd egy kettős hibát is jóvá kellett tennie. Shelton nullára nyert gémmel parancsolt tekintélyt, azonnal megtette ezt Alcaraz is. Az amerikai a következő szervagémjében is csupán egy labdamenetet engedett ki a kezéből, az első adogatásaival kínlódó Alcaraz nehezebben, ám szintén hozta a „kötelezőt”: 6:6, következhetett a rövidítés.

Az első „minibrék” Sheltoné volt, de sokáig nem élt, sőt az amerikai hibáit kihasználó Alcaraz sorozatban négy labdamenetet nyert meg. Máris ő volt lépéselőnyben, csakhogy egy tenyerese szélesre szállt, ugrott ez a „minibrék” is. Aztán egy újabb fájdalmas out a spanyoltól. Majd egy mesés rövidítés, de már későn: Shelton következett adogatásra, az elsőből is pontot csinált, a másodikból pedig ászt ütött – ő jutott be az elődöntőbe (7:6)!

Alex Michelsen és Frances Tiafoe hatalmas, szintén ötszettes, négy órán és 39 percen át tartó csatát vívott egymással. Az öt bréket hozó első játszmában Michelsen szinte minden statisztikában felülmúlta a verseny 11. kiemeltjét, meg is szerezte a vezetést, majd a második szettet is megnyerte – valamivel simábban. A harmadikat Michelsen ellenfele adogatásának elnyerésével kezdte, 4:3-nál három brékpontot hárítva karnyújtásnyira került a győzelemhez, ám akkor jött a fordulat: Tiafoe összekapta magát, a következő négy játékot ő nyerte meg – ezzel az övé lett a játszma.

Michelsen először vesztett szettet az idei US Openen, ez rövid időre mintha megfogta volna őt: Tiafoe 3:0-val indította a negyediket, és ha nem is könnyen, meg is nyerte. És maradt dráma az ötödik játszmára is: egy-egy brék után, 5:4-nél Michelsen fogadóként kétlabdányira volt a győzelemtől, ám a végjátékban ezúttal is ellenfele volt valamivel összeszedettebb, és a meccset lezáró rövidítés végén ő jutott be a legjobb négy közé – öt év alatt harmadszor. Michelsent megviselte a vereség, potyogtak a könnyei, ellenfele ünneplés helyett hosszú baráti öleléssel vigasztalta – megható pillanatok voltak.

A nők amerikai rangadójának forgatókönyvéből sem hiányzott a fordulat: az első játszmát Emma Navarro nyerte meg, a másodikat – az utolsó gémben brékelve – Jessica Pegula, s bár a harmadikban Navarro csente el először ellenfele adogatójátékát, Pegula azonnal válaszolt, és egymás után négy gémet behúzva behozhatatlan előnyt szerzett. A győzelemhez azért az utolsó gémben hárítania kellett egy bréklabdát.

Pegula 19 háromszettes meccset nyert meg ebben az idényben – ebben ő a rangelső a WTA Touron –, és karrierje során először mondhatja el: egy évben két Grand Slam-versenyen is bejutott a legjobb négy közé. A nők között, legalábbis az Open érában, neki jött össze a legidősebben (32 évesen) az első ilyen dupla. Az amerikai teniszező elődöntőbeli ellenfele a keddi program korábbi szakaszában továbbjutó Arina Szabalenka lesz; 2024-ben ők vívták a US Open döntőjét, tavaly az elődöntőben találkoztak – mindkét alkalommal a fehérorosz nyert.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
NEGYEDDÖNTŐ
FÉRFIAK
Tiafoe (amerikai, 11.)–Michelsen (amerikai) 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10–6)
Shelton (amerikai, 8.)–Alcaraz (spanyol, 2.) 6:7 (5–7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10–7)
Szerda este
Zverev (német, 1.)–Van de Zandschulp (holland)
Hacsanov (semleges színekben)–Blockx (belga, 28.)
NŐK
Pegula (amerikai, 3.)–Navarro (amerikai, 26.) 3:6, 6:4, 6:3
Szabalenka (semleges színekben, 1.)–Nosková (cseh, 6.) 7:6 (7–1) 3:6, 7:6 (10–7)
Szerda este
Andrejeva (semleges színekben, 5.)–Gauff (amerikai, 4.)
Cseng Csin-ven (kínai)–Ribakina (kazah, 2.)

 

Carlos Alcaraz US Open Ben Shelton Jessica Pegula Frances Tiafoe
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