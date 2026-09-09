Alcaraz kimászott egy gödörből, de Shelton nem hagyta magát: az amerikai jutott be a US Open elődöntőjébe!

Carlos Alcaraz és Ben Shelton mérkőzésének első játszmájában 5:5-ig mindketten nyerték adogatójátékaikat, ott következett egy villámgyors Alcaraz-brék, aztán némi meglepetésre egy Shelton-brék, úgyhogy a rövidítés döntött a második helyen kiemelt spanyol javára (6:7). Két maratoni játékkal indult a második játszma – Alcaraz négy, Shelton három bréklabdát hárított… –, és a jelek szerint ez a spanyol játékosból vett ki többet: a következő négy (!) adogatójátékát elvesztette, amire nemcsak a második szett ment rá (6:1), hanem tulajdonképpen a harmadik is, az egyre magabiztosabban játszó amerikai 3:0-ról nem engedte talpra állni ellenfelét (6:3).

A negyedik játszma elején még szenvedett Alcaraz (két brékpontot kellett semlegesítenie), aztán beindult, elsöprően teniszezett, amit tükrözött a szett végeredménye is (1:6). Az ötödik felvonásra újra egyensúlyba kerültek a felek, végig előnyt jelentettek az adogatógémek – eleinte Sheltonnak kellett jobban megdolgoznia a pontért, de például az amerikai 4:3-as vezetésénél Alcaraz 15:40-ről kapaszkodott vissza, majd egy kettős hibát is jóvá kellett tennie. Shelton nullára nyert gémmel parancsolt tekintélyt, azonnal megtette ezt Alcaraz is. Az amerikai a következő szervagémjében is csupán egy labdamenetet engedett ki a kezéből, az első adogatásaival kínlódó Alcaraz nehezebben, ám szintén hozta a „kötelezőt”: 6:6, következhetett a rövidítés.

Az első „minibrék” Sheltoné volt, de sokáig nem élt, sőt az amerikai hibáit kihasználó Alcaraz sorozatban négy labdamenetet nyert meg. Máris ő volt lépéselőnyben, csakhogy egy tenyerese szélesre szállt, ugrott ez a „minibrék” is. Aztán egy újabb fájdalmas out a spanyoltól. Majd egy mesés rövidítés, de már későn: Shelton következett adogatásra, az elsőből is pontot csinált, a másodikból pedig ászt ütött – ő jutott be az elődöntőbe (7:6)!

Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026

Alex Michelsen és Frances Tiafoe hatalmas, szintén ötszettes, négy órán és 39 percen át tartó csatát vívott egymással. Az öt bréket hozó első játszmában Michelsen szinte minden statisztikában felülmúlta a verseny 11. kiemeltjét, meg is szerezte a vezetést, majd a második szettet is megnyerte – valamivel simábban. A harmadikat Michelsen ellenfele adogatásának elnyerésével kezdte, 4:3-nál három brékpontot hárítva karnyújtásnyira került a győzelemhez, ám akkor jött a fordulat: Tiafoe összekapta magát, a következő négy játékot ő nyerte meg – ezzel az övé lett a játszma.

Michelsen először vesztett szettet az idei US Openen, ez rövid időre mintha megfogta volna őt: Tiafoe 3:0-val indította a negyediket, és ha nem is könnyen, meg is nyerte. És maradt dráma az ötödik játszmára is: egy-egy brék után, 5:4-nél Michelsen fogadóként kétlabdányira volt a győzelemtől, ám a végjátékban ezúttal is ellenfele volt valamivel összeszedettebb, és a meccset lezáró rövidítés végén ő jutott be a legjobb négy közé – öt év alatt harmadszor. Michelsent megviselte a vereség, potyogtak a könnyei, ellenfele ünneplés helyett hosszú baráti öleléssel vigasztalta – megható pillanatok voltak.

A nők amerikai rangadójának forgatókönyvéből sem hiányzott a fordulat: az első játszmát Emma Navarro nyerte meg, a másodikat – az utolsó gémben brékelve – Jessica Pegula, s bár a harmadikban Navarro csente el először ellenfele adogatójátékát, Pegula azonnal válaszolt, és egymás után négy gémet behúzva behozhatatlan előnyt szerzett. A győzelemhez azért az utolsó gémben hárítania kellett egy bréklabdát.

Pegula 19 háromszettes meccset nyert meg ebben az idényben – ebben ő a rangelső a WTA Touron –, és karrierje során először mondhatja el: egy évben két Grand Slam-versenyen is bejutott a legjobb négy közé. A nők között, legalábbis az Open érában, neki jött össze a legidősebben (32 évesen) az első ilyen dupla. Az amerikai teniszező elődöntőbeli ellenfele a keddi program korábbi szakaszában továbbjutó Arina Szabalenka lesz; 2024-ben ők vívták a US Open döntőjét, tavaly az elődöntőben találkoztak – mindkét alkalommal a fehérorosz nyert.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NEGYEDDÖNTŐ

FÉRFIAK

Tiafoe (amerikai, 11.)–Michelsen (amerikai) 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10–6)

Shelton (amerikai, 8.)–Alcaraz (spanyol, 2.) 6:7 (5–7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10–7)

Szerda este

Zverev (német, 1.)–Van de Zandschulp (holland)

Hacsanov (semleges színekben)–Blockx (belga, 28.)

NŐK

Pegula (amerikai, 3.)–Navarro (amerikai, 26.) 3:6, 6:4, 6:3

Szabalenka (semleges színekben, 1.)–Nosková (cseh, 6.) 7:6 (7–1) 3:6, 7:6 (10–7)

Szerda este

Andrejeva (semleges színekben, 5.)–Gauff (amerikai, 4.)

Cseng Csin-ven (kínai)–Ribakina (kazah, 2.)