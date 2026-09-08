Zverev a nyolc között, leendő ellenfele a US Open történetének egyik leghosszabb meccsét vívta

Az idei US Opent két ötjátszmás csatával indító Alexander Zverevnek ezúttal (egymás után másodszor) elég volt a három szett is: az első helyen kiemelt német két sima játszma után a harmadikban nagy csatára kényszerült Lucanio Darderi ellen, de adogatójátékot abban sem vesztett, és a rövidítésben behúzta a meccset.

Nyolc közötti leendő ellenfele, Botic van de Zandschulp a torna elején vívta a könnyebb meccseit, a kedd hajnali sorozatban a második ötszettese volt – és micsoda csata! A francia Arthur Géa megnyerte az első két játszmát, és a harmadik rövidítésében meccslabdája volt: ha kihasználja, ő lehetett volna a Gramd Slam-tornák történetének első olyan játékosa, aki a selejtezőből szerencsés vesztesként a főtáblára kerülve eléri a negyeddöntőt. Nem sikerült neki, a holland visszaverte a támadást, és bár Géa a folytatásban is szépen tartotta magát, Van de Zandschulp további két szoros szettben kiharcolta a továbbjutást. A felek öt órán és 13 percen át izzasztották egymást, a US Open történetének negyedik leghosszabb meccsét vívták.

Ötszettes és ötszettes között is lehet nagy különbség: Karen Hacsanov is 1:2-ről gyűrte le Learner Tient, de ez a mérkőzés „csak” 3 óra 50 percet vett igénybe. Ha Tien továbbjut, 1995 óta először négy amerikai lehetett volna a US Open férfi negyeddöntőjében (akkor öten voltak, végül Pete Sampras nyert) – így maradtak hárman: Ben Shelton, Frances Tiafoe és Alex Michelsen.

A nőknél is három amerikai van a nyolcban, kedd hajnalban Coco Gauff csatlakozott Jessica Pegulához és Emma Navarróhoz, valamint a nemzetközi elitből versenyben maradó többiekhez. Gauff kezdésként elvesztette az adogatógémjét Iva Jovic ellen, aztán az első szett folytatásában hengerelt, és az addigi három sikeres brék után a másodikban is csinált kettőt. A 22 éves Gauff sorozatban 18 megnyert játszmánál tart (ilyesmi korábban még nem jött össze neki profi karrierje során), és 12. alkalommal jutott be Grand Slam-torna negyeddöntőjébe – ilyen fiatalon csak Serena Williams (15) és Marija Sarapova (13) járt előrébb.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI

EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Zverev (német, 1.)–Darderi (olasz, 21.) 6:2, 6:2, 7:6 (7–3)

Van de Zandschulp (holland)–Géa (francia) 3:6, 6:7 (0–7), 7:6 (9–7), 7:6 (7–3), 6:4

Hacsanov (semleges színekben)–Tien (amerikai) 7:5, 4:6, 6:7 (6–8), 6:1, 6:4

NŐK

EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Gauff (amerikai, 4.)–Jovic (amerikai, 14.) 6:1, 6:4

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

FÉRFIAK

Zverev (német, 1.)–Van de Zandschulp (holland)

Hacsanov (semleges színekben)–Blockx (belga, 28.)

Tiafoe (amerikai, 11.)–Michelsen (amerikai)

Shelton (amerikai, 8.)–Alcaraz (spanyol, 2.)

NŐK

Szabalenka (semleges színekben, 1.)–Nosková (cseh, 6.)

Pegula (amerikai, 3.)–Navarro (amerikai, 26.)

Andrejeva (semleges színekben, 5.)–Gauff (amerikai, 4.)

Cseng Csin-ven (kínai)–Ribakina (kazah, 2.)

