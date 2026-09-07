US Open: Bondárék háromszettes meccsen búcsúztak női párosban

Meglehetősen gyorsan elvesztette az első játszmát Bondár Anna és ukrán partnere, Anhelina Kalinyina a 9. helyen kiemelt Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz kettős ellen, amely két brékkel 33 perc alatt 6:2-re megnyerte a szettet. A második etap már közel sem volt ilyen sima, mindkét páros nagyon ügyelt arra, nehogy elveszítse a saját adogatójátékát. Aztán magyar, ukrán tandem 5:4-es vezetésénél fordulópont következett, Routliffe-ék ugyanis elvesztették a szervagémjüket, jöhetett a döntő felvonás. Amely sajnos a létező legrosszabbul kezdődött Bondárék számára, akik egyből kettős brékhátrányba kerültek, s mivel egy adogatójátékot sem sikerült rabolniuk riválisuktól, 6:2-re ezt a szettet is elbukták.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

NŐK

PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ

Routliffe, Sutjiadi (új-zélandi, indonéz, 9.)–Bondár, Kalinyina (magyar, ukrán) 6:2, 4:6, 6:2