Nemzeti Sportrádió

US Open: Bondárék háromszettes meccsen búcsúztak női párosban

V. H. L.V. H. L.
2026.09.07. 23:20
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Bondár Annáék kikaptak a 9. kiemelttől (Fotó: Getty Images)
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női páros nyolcaddöntő Anhelina Kalinyina US Open Bondár Anna
Nem jutott a US Open legjobb nyolc párosa közé Bondár Anna és az ukrán Anhelina Kalinyina, miután az Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz duó 6:3, 4:6,

Meglehetősen gyorsan elvesztette az első játszmát Bondár Anna és ukrán partnere, Anhelina Kalinyina a 9. helyen kiemelt Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi új-zélandi, indonéz kettős ellen, amely két brékkel 33 perc alatt 6:2-re megnyerte a szettet. A második etap már közel sem volt ilyen sima, mindkét páros nagyon ügyelt arra, nehogy elveszítse a saját adogatójátékát. Aztán magyar, ukrán tandem 5:4-es vezetésénél fordulópont következett, Routliffe-ék ugyanis elvesztették a szervagémjüket, jöhetett a döntő felvonás. Amely sajnos a létező legrosszabbul kezdődött Bondárék számára, akik egyből kettős brékhátrányba kerültek, s mivel egy adogatójátékot sem sikerült rabolniuk riválisuktól, 6:2-re ezt a szettet is elbukták.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)
NŐK
PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ
Routliffe, Sutjiadi (új-zélandi, indonéz, 9.)–Bondár, Kalinyina (magyar, ukrán) 6:2, 4:6, 6:2

 

női páros nyolcaddöntő Anhelina Kalinyina US Open Bondár Anna
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