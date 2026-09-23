Négy között a spanyolok a Billie Jean King-kupán

Az első két egyes után döntetlen volt az állás, Jessica Bouzas és Julija Putyinceva megnyerte a saját összecsapását. A páros meccs első szettjében fölényben voltak a spanyolok, a második játszma viszont kiegyenlített küzdelmet hozott. Ez a szakasz hosszú gémekkel csaknem másfél óráig tartott, végül a spanyolok tudták jobban kezelni a helyzetet, megnyerték a második játszmát és ezzel a 2 óra 8 perces mérkőzést. A kazahok a világelső és friss US Open-bajnok Jelena Ribakina nélkül álltak fel.

A 18 év után négy közé jutó spanyolok a 11-szeres győztes csehekkel csapnak össze az elődöntőben.

A címvédő olaszok csütörtökön a házigazda kínaiakkal, míg az ukránok a belgákkal játszanak a negyeddöntőben.

A finálét vasárnap rendezik.

TENISZ

Billie Jean King-kupa

Negyeddöntő

Spanyolország–Kazahsztán 2–1

Jessica Bouzas–Szonja Zsijembajeva 6:2, 6:2

Cristina Bucsa–Julija Putyinceva 2:6, 6:3, 1:6

Bucsa, Sara Sorribes–Anna Danyilina, Zsibek Kulambajeva 6:2, 7:5