Davis-kupa: Piros lenullázta a második szettben Knaffot, 2–0-ra vezet a magyar válogatott Luxemburgban

Akadtak szép megoldásai, jó labdamenetei Louis Van Hercknek (ATP-1705.) Marozsán Fábián (60.) ellen a Luxemburg–Magyarország Davis-kupa-osztályozó első mérkőzésén, de összességében nem veszélyeztette a magyar csapat előnyszerzését a párosításban, ami így megadta az alaphangot a mieinknek a pénteki folytatásra. Alex Knaff (761.) következett Piros Zsombor (116.) ellen a második meccsen – Knaff korábban volt már az 500-on belül is, Van Herckkel szemben már belekóstolt a challengertornák világába, illetve van három ITF-tornasikere.

Kissé hektikus volt az első felvonás, mindkét játékosnak voltak remek kivitelezései és hibái is. 3:3-nál Piros egy kiváló átemelés után breaklabdához jutott, majd jó ritörnje után az ellenfél hálóba ütött, ezzel a magyar versenyző breakelőnybe került – viszont nem tudta megerősíteni azt, néhány hibája után Knaff visszabreakelt. Piros a következő game-ben megint nagy iramot diktált és újabb fogadójátékot nyert, hogy aztán a játszmáért adogatva átmenetileg megint kicsit visszaessen a játéka. De innen szép nyerni, ugyanis semmi negyvenről megfordította a szervagame-jét, nem is akárhogy: kétszer is jókor kérte ki a videóbírót. Az elsőnél outot mondott a vonalbíró a szervájára, miközben, mint kiderült, simán bent volt a labda, még csak nem is érintette az adogatóudvar vonalait sehol. A másodikhoz éles szem kellett, Knaff belépett a hálóhoz, szélesre ütötte a labdát, de a vonalbíró semmit nem mondott – tévesen, bár csupán hajszálon múlott. Ám annál lényegesebb momentum volt, hiszen ezzel a nyertes labdamenettel került szettelőnybe Piros – sorozatban a harmadik játszma is 6:4-gyel dőlt el a javunkra.

A második felvonás már tükörsimán alakult – maratoni első játékban breakelt Piros, utána viszont egyáltalán nem volt képes tartani a tempót az ellenfél, és nem nyert játékot a szettben. A harmadik game első labdamenetét a 26 éves magyar versenyző szépségdíjas megoldásokkal nyerte meg: előbb háttal ütött félröptét, a visszajövő labdát pedig kerettel emelte át pontot érőn.

Piros Zsombornak ez volt a Davis-kupában a 17. egyesmérkőzésén a 12. győzelme – Magyarország egyelőre érvényesíti a papírformát, és 2–0-ra vezet Luxemburgban.