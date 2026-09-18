Nemzeti Sportrádió

Davis-kupa: Piros lenullázta a második szettben Knaffot, 2–0-ra vezet a magyar válogatott Luxemburgban

SZ. R.SZ. R.
2026.09.18. 21:31
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Piros Zsombor (Fotó: Kovács Péter, archív)
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Davis-kupa tenisz Piros Zsombor
Egyelőre érvényesíti a papírformát a magyar válogatott a luxemburgi Davis-kupa-osztályozón. A pénteki második egyesmeccsen Piros Zsombor esélyt sem hagyott Alex Knaffnak a második játszmában, és 2–0-s előnyhöz juttatta a mieinket. Ha a szombati párosban is nyer a magyar csapat, visszajut a világdöntő-selejtezőbe.

Akadtak szép megoldásai, jó labdamenetei Louis Van Hercknek (ATP-1705.) Marozsán Fábián (60.) ellen a Luxemburg–Magyarország Davis-kupa-osztályozó első mérkőzésén, de összességében nem veszélyeztette a magyar csapat előnyszerzését a párosításban, ami így megadta az alaphangot a mieinknek a pénteki folytatásra. Alex Knaff (761.) következett Piros Zsombor (116.) ellen a második meccsen – Knaff korábban volt már az 500-on belül is, Van Herckkel szemben már belekóstolt a challengertornák világába, illetve van három ITF-tornasikere.

Kissé hektikus volt az első felvonás, mindkét játékosnak voltak remek kivitelezései és hibái is. 3:3-nál Piros egy kiváló átemelés után breaklabdához jutott, majd jó ritörnje után az ellenfél hálóba ütött, ezzel a magyar versenyző breakelőnybe került – viszont nem tudta megerősíteni azt, néhány hibája után Knaff visszabreakelt. Piros a következő game-ben megint nagy iramot diktált és újabb fogadójátékot nyert, hogy aztán a játszmáért adogatva átmenetileg megint kicsit visszaessen a játéka. De innen szép nyerni, ugyanis semmi negyvenről megfordította a szervagame-jét, nem is akárhogy: kétszer is jókor kérte ki a videóbírót. Az elsőnél outot mondott a vonalbíró a szervájára, miközben, mint kiderült, simán bent volt a labda, még csak nem is érintette az adogatóudvar vonalait sehol. A másodikhoz éles szem kellett, Knaff belépett a hálóhoz, szélesre ütötte a labdát, de a vonalbíró semmit nem mondott – tévesen, bár csupán hajszálon múlott. Ám annál lényegesebb momentum volt, hiszen ezzel a nyertes labdamenettel került szettelőnybe Piros – sorozatban a harmadik játszma is 6:4-gyel dőlt el a javunkra.

A második felvonás már tükörsimán alakult – maratoni első játékban breakelt Piros, utána viszont egyáltalán nem volt képes tartani a tempót az ellenfél, és nem nyert játékot a szettben. A harmadik game első labdamenetét a 26 éves magyar versenyző szépségdíjas megoldásokkal nyerte meg: előbb háttal ütött félröptét, a visszajövő labdát pedig kerettel emelte át pontot érőn.

Piros Zsombornak ez volt a Davis-kupában a 17. egyesmérkőzésén a 12. győzelme – Magyarország egyelőre érvényesíti a papírformát, és 2–0-ra vezet Luxemburgban.

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A magyar játékos összességében simán hozta a Luxemburg elleni Davis-kupa-osztályozó első mérkőzését.

TENISZ
DAVIS-KUPA, VILÁGCSOPORT I. OSZTÁLYOZÓ
LUXEMBURG–MAGYARORSZÁG 0–2 – az állás két meccs után
2. mérkőzés (egyes)
Alex Knaff–Piros Zsombor 4:6, 0:6

Korábban
1. mérkőzés (egyes)
Louis Van Herck–Marozsán Fábián 4:6, 4:6

 

Davis-kupa tenisz Piros Zsombor
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