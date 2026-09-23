Zemplén-rali: bajnokavatás Szerencsen és környékén november elején

A szervezők a szerdai közleményükben kiemelték, hogy a futam másfeles szorzóval számít bele az összetett értékelésbe, de a közönség nemcsak a legjobb magyar párosokat láthatja a Zemplénben, hanem a szlovák bajnokság résztvevőit is, a verseny ugyanis a két sorozat közös eseménye lesz.

„A legfontosabb, hogy lesz verseny novemberben, az elmúlt évekhez hasonlóan ismét megrendezzük a Zemplén-ralit. A gyorsasági szakaszokkal kapcsolatban is lesznek változások, ebből a szempontból jelenleg zajlik az engedélyeztetési folyamat” – nyilatkozott Jacsó Tibor, a rendező ÉMAM Zrt. vezérigazgatója.

„Az első versenynapon az átvételeket és a rajtceremóniát tartjuk meg, szombaton és vasárnap pedig a gyorsasági szakaszok következnek. A két nap alatt 160 versenykilométert tervezünk, ami alátámasztja a másfélszeres szorzó létjogosultságát” – tette hozzá.

A közlemény szerint a versenyközpont az előző esztendőkben már megszokott helyszínen, a szerencsi Rákóczi-várban lesz, ahol a rajt- és célceremóniát is tartják majd. A szervízparkot az egykori szerencsi cukorgyár falai között alakítják ki.

„Az elmúlt két évben polgármesterként is megtapasztaltam, hogy mekkora igény van a környékünkön a technikai sportokra. Az autósport méltán népszerű, nekünk pedig sikerült megtalálni azokat a pontokat, amelyek a futamot a lehető legjobban beillesztik a történelmi hagyományaink közé” – mondta a közleményben Kiss Attila, Szerencs város polgármestere.

Az eddig megrendezett négy futam után – a zárófordulót megelőzően – az összetett élén a László Martin, Zsiros Gábor kettős áll 127 ponttal, második a 120 pontos Vincze Ferenc, Kocsis György páros, harmadik pedig a Bodolai László, Deák Attila duó 119-cel.