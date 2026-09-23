Kedvező hírek Mosonmagyaróváron, nem súlyos Kukely Anna sérülése

Az irányító állapotáról szerdán adott hírt klubja, amely közölte, hogy a Szombathely elleni bajnokin (melyet a Mosonmagyaróvár 30–29-re elveszített) megsérült játékos átesett a szükséges orvosi vizsgálatokon. A fizikális vizsgálat és az MRI alapján a 23 éves kézilabdázó térde az esés következtében zúzódott, a panaszokat csontödéma okozza, de a jó hír, hogy súlyosabb sérülés nem igazolódott.

Mint a közleményben szerepel, Kukely már megkezdte a rehabilitációját: fizikoterápián és gyógytornán vesz részt, csütörtöktől pedig kerékpáros edzéseket is végezhet. Amennyiben a felépülése a tervek szerint halad, a jövő héten fokozatosan visszatérhet a csapattal végzett edzésekhez is.



