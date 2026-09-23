Nemzeti Sportrádió

Kedvező hírek Mosonmagyaróváron, nem súlyos Kukely Anna sérülése

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.23. 17:57
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Kukely Anna hamarosan visszatérhet a pályára (Fotó: Árvai Károly)
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A női kézilabda NB I-ben szereplő Motherson Mosonmagyaróvári KC szerdán közölte, hogy nem súlyos Kukely Anna sérülése, aki így a jövő héten fokozatosan visszatérhet a csapattal végzett edzésekhez.

Mint hétfőn beszámoltunk róla a magyar szövetség honlapjának híradása alapján, Kukely Anna sérülés miatt nem csatlakozhatott a nemzeti csapathoz (Kajdon Blanka került be helyette a keretbe), így lemarad az Eurokupa hétvégi négyes döntőjéről.

Kézilabda
2026.09.21. 09:46

Női kézilabda Eurokupa: Kukely Anna helyett Kajdon a keretben

A váciak irányítója a olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvégok ellen bizonyíthat a szombati elődöntőben.

Az irányító állapotáról szerdán adott hírt klubja, amely közölte, hogy a Szombathely elleni bajnokin (melyet a Mosonmagyaróvár 30–29-re elveszített) megsérült játékos átesett a szükséges orvosi vizsgálatokon. A fizikális vizsgálat és az MRI alapján a 23 éves kézilabdázó térde az esés következtében zúzódott, a panaszokat csontödéma okozza, de a jó hír, hogy súlyosabb sérülés nem igazolódott.

Mint a közleményben szerepel, Kukely már megkezdte a rehabilitációját: fizikoterápián és gyógytornán vesz részt, csütörtöktől pedig kerékpáros edzéseket is végezhet. Amennyiben a felépülése a tervek szerint halad, a jövő héten fokozatosan visszatérhet a csapattal végzett edzésekhez is.


 

 

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