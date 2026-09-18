Davis-kupa: Marozsán két szettben legyőzte az időnként villogó Van Herckket, vezetünk Luxemburg ellen

Nemhogy százon, még háromszázon belüli ellenfele sem volt korábban Louis Van Hercknek (ATP-1705.) – eddigi legmagasabban rangsorolt ellenfele 334. volt aktuálisan. A Davis-kupába korábban többször behívott, de tavaly (vesztes meccsen) bemutatkozó, ITF-tornákon szereplő Van Hercknek eddig egy negyeddöntője van ezen a szinten – így jött vele szembe Marozsán Fábián (60.), akivel az első mérkőzést játszotta a Luxemburg–Magyarország Davis-kupa-osztályozón.

A magyar válogatott februárban a világdöntő-selejtező első fordulójában Tatabányán kikapott 4–0-ra az Egyesült Államoktól, míg az ellenfél a világcsoport I. selejtezőjében 3–1-re legyőzte Ukrajnát – ugyanazon a helyszínen, ahol most Magyarországot fogadja. E párharc győztese 2027 elején a világdöntő-selejtező első körében szerepelhet.

Marozsán esélyeshez méltón kezdte a találkozót, az első 13 labdamenetből csak hármat bukott el, azt is saját hibából, és simán elhúzott 3:0-ra. Van Herck ezután valamelyest elkapta a fonalat, ásszal nyerte meg az első játékát, és elkezdett pontosabban ütni, jól előkészíteni, valamint nemegyszer hibára késztette Marozsánt a hálónál, akinek nem akartak összejönni a közeli rövidítései, a labdák elakadtak a hálóban. A Vasas teniszezője adogatóként így is magabiztos volt, egy semmire hozott szervagame után Van Herck 2:5-nél a játszmában maradásért adogatott. Egy alkalommal break- és játszmalabdát is kellett hárítania, azonban egy remek szervaröptével meg is tette, majd jött egy ász (már a negyedik), a következő labdamenetben pedig Marozsán rontott, így hozta az adogatását a luxemburgi. Sőt, még vissza is breakelt – egy jó átemelés után remekül röptézett, breaklabdája lett, majd Marozsán hosszan ütött. De Van Herck nem ülte meg a hullámot, tévesztései után Marozsán végül fogadóként került szettelőnybe.

A második felvonásban 3:3-ig az adogatók domináltak, ekkor viszont Marozsán két könnyebb hiba után elveszítette az adogatását – ám aztán nem kellett aggódni, a 26 éves magyar versenyző egyből összekapta magát, és a folytatásban már nem bukott game-et, kijött a különbség a két játékos között. Van Herck a mérkőzésben maradásért adogatva már nem maradt pontos, Marozsán fogadóként simán jutott három mérkőzéslabdához, és a másodikat használta ki.

A második meccsen Alex Knaff (761.) és Piros Zsombor (116.) játszik.

TENISZ

DAVIS-KUPA, VILÁGCSOPORT I. OSZTÁLYOZÓ

LUXEMBURG–MAGYARORSZÁG 0–1 – az állás egy meccs után

1. mérkőzés (egyes)

Louis Van Herck–Marozsán Fábián 4:6, 4:6

Később

2. mérkőzés (egyes)

Alex Knaff–Piros Zsombor