Nyíregyházán kezdi meg a magyar futsalválogatott a vb-selejtezőt

Az Európai Labdarúgó-szövetség honlapja szerint Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese öt nappal később Jerevánban az örmények vendégeként lép pályára. A svédekhez február végén látogatnak a magyarok, az örményeket pedig március elején fogadják, de azoknak a mérkőzéseknek a helyszínét még nem jelölték ki.
A csoportgyőztesek és a négy legjobb második helyezett közvetlenül a selejtező harmadik fordulójába – a jövő ősszel kezdődő elitkörbe – jut, a további nyolc második pedig rájátszásban mérkőzik meg egymással a maradék négy elitkörös helyért.
Az elitkörből hét európai csapat jut ki a 2028 októberében sorra kerülő világbajnokságra, amelynek helyszínéről később dönt a nemzetközi szövetség.
A magyar válogatott programja a selejtezőben
Október 15., csütörtök
18.00: Magyarország–Svédország, Nyíregyháza
Október 20., kedd
17.00: Örményország–Magyarország, Jereván
Február 27., szombat
Svédország–Magyarország
Március 3., szerda
Magyarország–Örményország