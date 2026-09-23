Nyíregyházán kezdi meg a magyar futsalválogatott a vb-selejtezőt

Az Európai Labdarúgó-szövetség honlapja szerint Sergio Mullor szövetségi kapitány együttese öt nappal később Jerevánban az örmények vendégeként lép pályára. A svédekhez február végén látogatnak a magyarok, az örményeket pedig március elején fogadják, de azoknak a mérkőzéseknek a helyszínét még nem jelölték ki.

A csoportgyőztesek és a négy legjobb második helyezett közvetlenül a selejtező harmadik fordulójába – a jövő ősszel kezdődő elitkörbe – jut, a további nyolc második pedig rájátszásban mérkőzik meg egymással a maradék négy elitkörös helyért.

Az elitkörből hét európai csapat jut ki a 2028 októberében sorra kerülő világbajnokságra, amelynek helyszínéről később dönt a nemzetközi szövetség.

A magyar válogatott programja a selejtezőben

Október 15., csütörtök

18.00: Magyarország–Svédország, Nyíregyháza

Október 20., kedd

17.00: Örményország–Magyarország, Jereván

Február 27., szombat

Svédország–Magyarország

Március 3., szerda

Magyarország–Örményország