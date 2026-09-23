Zsótér Donát megsérült, hosszabb kihagyás vár rá

Zsótér Donát az FC Nagykanizsa elleni NB II-es bajnoki (melyet a Videoton 1–0-ra elveszített) első félidejében bokasérülést szenvedett, a 33. percben le is kellett cserélni. Az elvégzett vizsgálatok alapján műtéti beavatkozásra nincs szükség, a játékosra azonban mintegy két hónapos rehabilitáció vár – közölte a klub a honlapján.

A 30 esztendős támadó középpályás tavaly szeptemberben tért vissza a Vidihez (előtte 2011 és 2016 között volt a klub futballistája), az előző idényben 23 bajnokin egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott, a mostani évadban pedig nyolc találkozón háromszor volt eredményes.