Közel lehet a búcsú, Christian Eriksen távozott a Wolfsburgtól

A német klub a honlapján tényszerűen rögzíti: Christian Eriksen és a Wolfsburg közös megegyezéssel megállapodott a 2027. június végéig érvényes szerződés felbontásáról.

„Számunkra egyértelmű volt, hogy a jövőjéről szóló döntést egyedül Christiannak kell meghoznia. Meg akartuk adni neki a lehetőséget arra, hogy ezt a döntést szabadon meghozza, ezért elfogadtuk a szerződés felbontására vonatkozó kérését. Különleges pályafutása során rengeteg tapasztalatot gyűjtött és rengeteg mindent elért már, ezért is volt különösen figyelemre méltó, hogy milyen közvetlen és szerény embernek ismertük. Noha rövid időt, valamivel több mint egy évet töltött csak nálunk, mégis maradandó nyomot hagyott a csapattársaiban, a stábban és a szurkolókban is” – idézi a klub közleménye Dieter Heckinget, a Wolfsburg sportigazgatóját.

A 34 éves dán válogatottsági csúcstartó is megszólalt, ám nem beszélt arról, vajon folytatja-e a pályafutását, vagy visszavonul.

„Számomra most az a legfontosabb, hogy a családomhoz közel legyek Dániában. Hálás vagyok a klubnak, hogy találtunk mindenki számára megnyugtató megoldást ebben a helyzetben. A csapatnál töltött időszakomat sikerek és hullámvölgyek jellemezték, és szilárdan hiszem, hogy a klub jó úton halad az élvonalbeli visszajutás felé. Nagy öröm volt, hogy itt játszhattam, és örömmel gondolok majd vissza az elmúlt időre” – fogalmazott Eriksen a közlemény szerint.

A jelenlegi szabályozás értelmében egyébként hiába bontották fel Eriksen szerződését, a rutinos középpályás a téli átigazolási időszakig nem igazolhat új csapathoz, ezért a dán sajtó jelentős része azt tartja valószínűnek, hogy a szerződés felbontása egyben Eriksen pályafutása végét is jelenti. A dán lapok kevésbé jelentős része mindeközben nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a karrierje során holland és olasz bajnoki címet, Holland Kupát, angol Ligakupát és FA-kupát is nyerő játékos télen a hazája élvonalában szereplő odensei OB csapatához igazolna, s végül onnan vonulna vissza.

Mint emlékezetes, Eriksen a 2021-es Európa-bajnokságon a finnek elleni csoportmeccsen szívinfarktust kapott, utána beültethető kardioverter-defibrillátort (ICD) kapott, s ugyan a Serie A-ból távoznia kellett a szívproblémája miatt, később a Brentford, majd a Manchester United színeiben több mint 70 meccsen szerepelt a Premier League-ben, mielőtt tavaly nyáron a Wolsfburghoz távozott. Ráadásul idén nyáron a dán válogatott mezében ismét rosszul lett a pályán, ezúttal az Odensében rendezett, Ukrajna elleni felkészülési meccsen esett össze, s kellett kórházba szállítani – utóbb kiderült, ezúttal nem a szívével volt probléma.