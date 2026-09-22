Szerdai sportműsor: a Fehérvár az osztrák hokiligában, három magyar az ökölvívó Eb-n
SZEPTEMBER 23., SZERDA
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Detroit Tigers–Washington Nationals (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz 99ers (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
19.15: EC KAC (osztrák)–Villach (osztrák)
19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HC Milano (olasz)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1139 (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
14.00: Horvát körverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
Női 57 kg, negyeddöntő
17.15: Kukhta Vladislava–Amina Zidani (francia)
Női +80 kg, elődöntő
18.15: Szira Zsófia–Kszenyija Olifirenko (orosz)
Férfi 75 kg, negyeddöntő
19.15: Akilov Pilip–Iszmail Mucolgov (orosz)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
Negyeddöntő
16.00: Belgium–Szlovénia
21.05: Olaszország–Finnország (Tv: Sport2)
SAKK
Sakkolimpia, Szamarkand
12.00: 7. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Ausztrália
Női torna: Magyarország–Kanada
TENISZ
Billie Jean King-kupa, nyolcas döntő, Sencsen
Negyeddöntő
4.00: Ukrajna–Belgium
11.00: Kazahsztán–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
WTA 500-as torna, Szingapúr
5.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Szöul
5.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Hangcsou
6.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Csengtu
7.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: UVSE–BVSC-Manna ABC
19.00: Szolnoki Dózsa–VasasPlaket (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Metalcom Szentes–FTC-Telekom Waterpolo
19.00: Szegedi VE–Semmelweis OSC
19.30: Kaposvári VK–DVSE-Master Good
19.30: One Eger–EPS-Honvéd
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Úszás, 13 évesen már Hosszú Katinkához hasonlítják? Polus Enikő a vonalban
8.00: Marco Rossi nehezen viseli a nem építő kritikát
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Győri Audi ETO KC női kézilabdázóinak hét Bajnokok Ligája-győzelme
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of Nemzeti Sportrádió
Hazafutás
Műsorvezető: Somogyi Zsófia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Atlétika, ötven éve lendületben az Ikarus, vendég: Kiss Dániel, ifj. Tomhauser István és Amler Zoltán
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Göbölyös Gábor, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Sportol a gyerek
17.35: Asszó vívómagazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Kosárlabda, interjúk a Budapesti Honvéd SE férficsapatának idénynyitó sajtótájékoztatójáról
18.40: Labdarúgás, csütörtökön kezdődik a Nemzetek Ligája
19.00: Vízilabda, élő közvetítés a Vasas–Szolnok férfi ob I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál
20.15: Ökölvívás, magyarok a ringben, Európa-bajnokság Szófiában
20.40: Formula–1, falak között, padlógázon – holnap már Baki várja az F1-et
21.00: Kézilabda, Amorim 40 – a győri legenda köszöntése
21.15: Atlétika, ötven éve lendületben az Ikarus, vendég: Kiss Dániel, ifj. Tomhauser István és Amler Zoltán, ism.
22.15: Sportvilág
22.30: Sporthely Bera Emesével