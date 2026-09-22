Szerdai sportműsor: a Fehérvár az osztrák hokiligában, három magyar az ökölvívó Eb-n

SZEPTEMBER 23., SZERDA

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Detroit Tigers–Washington Nationals (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz 99ers (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz)

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

19.15: EC KAC (osztrák)–Villach (osztrák)

19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–TWK Innsbruck (osztrák)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

19.30: Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HC Milano (olasz)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1139 (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

14.00: Horvát körverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

Női 57 kg, negyeddöntő

17.15: Kukhta Vladislava–Amina Zidani (francia)

Női +80 kg, elődöntő

18.15: Szira Zsófia–Kszenyija Olifirenko (orosz)

Férfi 75 kg, negyeddöntő

19.15: Akilov Pilip–Iszmail Mucolgov (orosz)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

Negyeddöntő

16.00: Belgium–Szlovénia

21.05: Olaszország–Finnország (Tv: Sport2)

SAKK

Sakkolimpia, Szamarkand

12.00: 7. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Ausztrália

Női torna: Magyarország–Kanada

TENISZ

Billie Jean King-kupa, nyolcas döntő, Sencsen

Negyeddöntő

4.00: Ukrajna–Belgium

11.00: Kazahsztán–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

WTA 500-as torna, Szingapúr

5.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Szöul

5.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Hangcsou

6.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Csengtu

7.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: UVSE–BVSC-Manna ABC

19.00: Szolnoki Dózsa–VasasPlaket (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Metalcom Szentes–FTC-Telekom Waterpolo

19.00: Szegedi VE–Semmelweis OSC

19.30: Kaposvári VK–DVSE-Master Good

19.30: One Eger–EPS-Honvéd

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Úszás, 13 évesen már Hosszú Katinkához hasonlítják? Polus Enikő a vonalban

8.00: Marco Rossi nehezen viseli a nem építő kritikát

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Győri Audi ETO KC női kézilabdázóinak hét Bajnokok Ligája-győzelme

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of Nemzeti Sportrádió

Hazafutás

Műsorvezető: Somogyi Zsófia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Atlétika, ötven éve lendületben az Ikarus, vendég: Kiss Dániel, ifj. Tomhauser István és Amler Zoltán

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Göbölyös Gábor, Spiller István, Thury Gábor

17.00: Sportol a gyerek

17.35: Asszó vívómagazin

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Kosárlabda, interjúk a Budapesti Honvéd SE férficsapatának idénynyitó sajtótájékoztatójáról

18.40: Labdarúgás, csütörtökön kezdődik a Nemzetek Ligája

19.00: Vízilabda, élő közvetítés a Vasas–Szolnok férfi ob I-es mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál

20.15: Ökölvívás, magyarok a ringben, Európa-bajnokság Szófiában

20.40: Formula–1, falak között, padlógázon – holnap már Baki várja az F1-et

21.00: Kézilabda, Amorim 40 – a győri legenda köszöntése

21.15: Atlétika, ötven éve lendületben az Ikarus, vendég: Kiss Dániel, ifj. Tomhauser István és Amler Zoltán, ism.

22.15: Sportvilág

22.30: Sporthely Bera Emesével