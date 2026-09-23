Nemzeti Sportrádió

Kuhta Vladiszlava a harmadik magyar érmes az ökölvívó Eb-n

L. P. I.L. P. I.
2026.09.23. 18:04
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Fotó: Kincses Margit
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ökölvívás Kuhta Vladiszlava ökölvívő Eb
Kuhta Vladiszlava bejutott a legjobb négy közé a nők 57 kilogrammos súlycsoportjában, ezzel már érmes a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon.

A kora délután döntőbe jutó Hámori Lucát egyelőre csak a négy közé követte Kuhta Vladiszlava, aki idén vitán felül az egyik legjobb formában lévő bokszolónk.

Tavasszal világkupa-ezüstérmes volt Brazíliában, most pedig a francia Amina Zidani ellen mutatta meg, hogy milyen remek formában van. Az első menet még szorosan alakult, de itt is Kuhta vezetett, a folytatásban aztán számoltak is a franciára, és minden pontozónál tisztán a Csepel-Halker Király team bunyósa nyerte meg az 57 kg-os negyeddöntőt.

Ezzel már ő is érmes, és csütörtökön rögtön fényesíthet is a biztos bronzon a 33 éves északír (összevont ír szövetség van, így hivatalosan ír színekben bokszoló!) Eb-döntős, Michaela Walsh ellen.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
Férfiak. Negyeddöntő. 75 kg: Akilov Pilip–Mucolgov (orosz) – később
Nők. Negyeddöntő. 57 kg: Kuhta Vladiszlava–Zidani (francia) p. gy. (5:0). Elődöntő. 65 kg: Hámori Luca–Krówka (lengyel) p. gy. (4:1). +80 kg: Szira Zsófia–Olifirenko (orosz) – később

 

ökölvívás Kuhta Vladiszlava ökölvívő Eb
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