Kuhta Vladiszlava a harmadik magyar érmes az ökölvívó Eb-n

A kora délután döntőbe jutó Hámori Lucát egyelőre csak a négy közé követte Kuhta Vladiszlava, aki idén vitán felül az egyik legjobb formában lévő bokszolónk.

Tavasszal világkupa-ezüstérmes volt Brazíliában, most pedig a francia Amina Zidani ellen mutatta meg, hogy milyen remek formában van. Az első menet még szorosan alakult, de itt is Kuhta vezetett, a folytatásban aztán számoltak is a franciára, és minden pontozónál tisztán a Csepel-Halker Király team bunyósa nyerte meg az 57 kg-os negyeddöntőt.

Ezzel már ő is érmes, és csütörtökön rögtön fényesíthet is a biztos bronzon a 33 éves északír (összevont ír szövetség van, így hivatalosan ír színekben bokszoló!) Eb-döntős, Michaela Walsh ellen.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

Férfiak. Negyeddöntő. 75 kg: Akilov Pilip–Mucolgov (orosz) – később

Nők. Negyeddöntő. 57 kg: Kuhta Vladiszlava–Zidani (francia) p. gy. (5:0). Elődöntő. 65 kg: Hámori Luca–Krówka (lengyel) p. gy. (4:1). +80 kg: Szira Zsófia–Olifirenko (orosz) – később