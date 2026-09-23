Antonelli a vb-cím felé robog, Verstappen Azerbajdzsánban térhet vissza a dobogó tetejére

A változás különösen érdekes Monte-Carlo miatt, hiszen a hercegség szűk utcai pályáján hagyományosan már az előzés is komoly kihívást jelent, így kérdéses, mennyire tudja majd megmutatni a sprintfutam valódi versenyértékét. A mérleg másik serpenyőjében viszont ott van, hogy a mezőny kétszer is összeméri a tudását az időmérőn. Monaco egyik legnagyobb különlegessége és egyben a teljes idény egyik fénypontja éppen az, amikor a versenyzők egyetlen körön próbálják kihozni a maximumot az autóból a szűk, falakkal határolt utcákon.

A soron következő szezonban erre nem egyszer, hanem kétszer lesz lehetőség egyetlen hétvégén: pénteken a sprintkvalifikáción, majd szombaton a hagyományos időmérőn.

A sprintfutamok térnyerése ezzel már nem pusztán azt jelenti, hogy több rövid verseny kerül a naptárba. A sprint 100 kilométeres, nagyjából félórás futam, amelyen nincs kötelező kerékcsere, miközben a hétvége menetrendje is eltér a megszokottól. A sprinthétvégéken három helyett mindössze egy szabadedzés áll rendelkezésre, így a csapatoknak kevesebb idejük van az autó beállítására, a hosszú etapok vizsgálatára és az adatgyűjtésre. Tíz ilyen hétvége mellett ez már a szezon jelentős részét érinti, vagyis a sprint egyre kevésbé számít különleges kiegészítésnek, és egyre inkább a Formula–1 állandó részévé válik.

Ráadásul a 2027-es motorszabályokhoz kapcsolódó változások miatt az is biztossá vált, hogy a hagyományos futamok távja rövidül: a jelenlegi 305 kilométer helyett 290 kilométer lesz a célérték, ami pályától függően két-három körrel rövidebb versenyt jelent.

MI VÁRHATÓ AZ AZERI NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a világbajnokság: a 15. állomás Baki, ahol a 9. Azeri Nagydíjat rendezik meg. A mezőny ezzel búcsút int a hagyományos európai ősznek, és Ázsia felé veszi az irányt, ahol őrült hajrá kezdődik. A két kontinens határán elhelyezkedő ország először az Európai GP keretein belül adott otthont Formula–1-es versenynek, méghozzá 2016-ban, így maga a pálya immár a tizedik évfordulóját ünnepli.

A 6003 méter hosszú nyomvonal mindig különleges kihívás elé állítja a mezőnyt: egyszerre kíván alacsony légellenállást a 2.2 kilométeres egyenesben, illetve elegendő leszorítóerőt és mechanikai tapadást a szűk, lassú részeken. A beállítás terén a megfelelő kompromisszum megtalálását tovább nehezíti, hogy a középső, óvárosi szektorban egy ponton 7.6 méterre is leszűkül a pálya, így a falak között nem igazán marad tér a hibázásra. A 15-ös kanyar ilyen szempontból óriási kihívást jelent. A vak, balos kanyarnál fékezés közben kissé jobbra kell tartani, miközben a kijáratnál nagyon közel kerül a fal.

Ráadásul a kanyar után gyors szakasz következik, szóval egy apróbb megingás is komoly következményekkel, adott esetben akár autótöréssel is járhat. Ez az időmérő és a verseny szempontjából is érdekes lehet. Előbbi eseményen akár már a sárga zászló előkerülése is elveheti a javítási lehetőségeket egyes versenyzőktől, és így a rajtsorrend alakulására is hatással lehet, míg utóbbin az esetleges virtuális és valódi biztonsági autós szakasz, vagy éppen a piros zászlós megszakítás írhatja át alapjaiban a futam képét.

Norris a Madringen a számára rossz pillanatban érkező VSC-fázis miatt veszítette el az addig biztosnak tűnő győzelmet. Noha az elmúlt hat azeri futam alapján 67 százalék a valószínűsége annak, hogy újra közbeszól egy korlátoás, a Madringgel szemben Baki kínál lehetőséget az előzésre.

A mezőnyt végig napos, száraz idő fogadja, így az eső nem fog beleszólni a pályán zajló eseményekbe. Az előzetes időjárás-előrejelzések szerint a levegő hőmérséklete 20 és 26 Celsius-fok között alakulhat a nemzeti emléknap miatt szombatra előrehozott versenyen. Az aszfalt kifejezetten sima, így a gumikopás várhatóan alacsony lesz, és szemcsésedésre is csak az első edzéseken lehet számítani. Ráadásul a pálya égén nem az abroncs esetleges túlhevülése, hanem épp ellenkezőleg, a visszahűlés okozhat gondot a pilótáknak egy körön, hiszen a hosszú egyenesben nehéz a megfelelő működési tartományban tartani a gumit. Bár egyes utcai szakaszokat újraaszfaltoztak, mint például a 2-es, a 3-as, illetve a 4-es kanyar környékét, a Pirelli szerint ez nem lesz különösebb hatással a gumikezelésre.

Ami a stratégiát illeti, bár a hivatalos gumibeszállító az előző évhez képest eggyel keményebb gumikínálatot biztosít, hiszen a tavaly debütáló és még abban az idényben elvetett C6-os keverék helyett a C5-ös lesz a leglágyabb, ez várhatóan nem változtat sokat a képleten. A C6-os abroncsot ugyanis már tavaly is mellőzték a futamon, miközben a C5-ös bizonyította, hogy hosszú etapok teljesítésére is alkalmas. A C3-as keverék így teljesen háttérbe szorulhat, és a várhatóan egykiállásos taktikában elsődlegesen a C5-ös (lágy) és a C4-es (közepes) gumi játszhat szerepet.

Újra előtérbe kerül az energiamenedzsment: a 2.2 kilométeres egyenes ugyanis könnyen lemerítheti az akkumulátor tartalékait még azelőtt, hogy a pilóták elérnék az 1-es kanyart, így az egyenes végére fokozatosan csökkenhet az elektromos rásegítés. Az egyenes mód ugyan valamelyest mérsékelheti ezt a hatást, ám a versenyzőknek arra is figyelniük kell, hogy az 1-es kanyar előtt mennyi energiát használnak fel, hiszen a 2-es és a 3-as kanyar között már az energiavisszanyerés kerül előtérbe, ha a következő hosszú egyenesben támadni vagy védekezni szeretnének. Így az 1-es kanyar előtti energiafelhasználást sem lehet önmagában kezelni, hanem annak a teljes körre is lehet hatása.

Bakiban ilyen szempontból a 16-os kanyar is meghatározó. A hosszú egyenes közvetlenül ebből a kanyarból következik, így minden ott elveszített sebességet újra fel kell építeni, amihez szintén az akkumulátorból kell energiát felhasználni. Egy kisebb megcsúszás ezért nemcsak időveszteséget okozhat, hanem az egyenesben felhasználható elektromos energia mennyiségére is hatással lehet. Bár a pályán világosan kirajzolódik, mely pontokon lehet a leghatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló energiát, a karakterisztika miatt az apróbb vezetési különbségek is könnyen kidomborodhatnak akár házon belül is, ami a végsebességben is megmutatkozhat.

Ami a történelmi múltat illeti, a pályán eddig rendezett kilenc versenyen hét különböző pilóta ünnepelhetett. Kizárólag Verstappen és Sergio Pérez tudott duplázni, rajtuk kívül pedig a jelenlegi mezőnyből Hamilton, Oscar Piastri, valamint Valtteri Bottas diadalmaskodott már. Bár a futamon nagy volt a szórás, az időmérők alapján egy versenyző egyértelműen kiemelkedik a többi közül. Leclerc ugyanis 2021 és 2024 között sorozatban négyszer szerzett pole pozíciót a helyszínen, igaz, egyetlen alkalommal sem tudta győzelemre váltani az első rajtkockát. Ez a tendencia a többi vetélytársnál is megmutatkozott: összesen három alkalommal nyert az a pilóta, aki az élről rajtolt. Két-két esetben a második és a harmadik helyről, míg egy-egy alkalommal a hatodikról és a tizedikről született siker.

Tavaly Verstappen diadalmaskodott Bakiban. Russell és Sainz osztozott vele a dobogón (Fotó: AFP)

Ami a jelenlegi formát illeti, ugyan a Mercedes, azon belül is elsősorban Antonelli jelentheti a mércét, az élcsapatok rendkívül szoros küzdelemre számítanak, és a McLaren mellett akár a Ferrari és a Red Bull is harcba szállhat. Az előző versenyhétvégén pole pozíciót szerző, ám a győzelmet a VSC-fázis időzítése miatt elvesztő wokingiak Monza után újra a H-szárnnyal felszerelkezve támadnak, ráadásul újabb fejlesztések is érkeznek az autóra.

A Ferrari nagy kérdőjel lehet: Leclerc hiába rendkívül erős az azeri időmérőkön, a csapat az idén pont egy körön van egyértelmű hátrányban, ráadásul a hosszú egyenes sem feltétlenül kedvez a csapat számára. Ennek ellenére nem lehet leírni a maranellóiakat, az autóban van potenciál, annak kihasználása és a megfelelő kompromisszumok megtalálása határozhatja meg a hétvégi eredményeket.

A „vörös bikáknak” eközben érdekes lehetőséget kínálhat a pálya: az istálló összesen már ötször nyert Azerbajdzsánban, amivel magasan vezet a vonatkozó mutatóban, miközben maga a karakterisztika is kedvezhet az autónak. Verstappen így nemcsak egy újabb dobogót, hanem akár az idei első győzelmét is célkeresztbe veheti, miközben Hadjar előtt is adott a lehetőség, hogy erős eredménnyel térjen vissza.

Verstappen ráadásul kifejezetten jó formában érkezik Bakiba annak ellenére, hogy az idén még egyszer sem tudott nyerni: az elmúlt öt futamból négyen dobogóra állt, legutóbb a Madringen pedig másodikként ért célba. A Red Bull az elmúlt versenyeken előrelépett, és maga a holland is arról beszélt, hogy jó irányba változott az autó. A helyszín ráadásul különösen kedves Verstappennek: 2022-ben és 2025-ben is ő nyerte az Azeri Nagydíjat, így ha ezúttal is diadalmaskodna, ő lehetne a pálya első háromszoros győztese.

Az élcsapatok mellett fontos lehet figyelni a Williamsre: a grove-iak már hónapokkal ezelőtt megerősítették, hogy jelentős fejlesztési csomagot vetnek be az Azeri Nagydíjon. Az elmúlt tizennégy nagydíjon 11 pontot gyűjtő alakulat nagy súlyfelesleggel vágott neki a szezonnak, de a mostani fejlesztési csomag révén a minimumtömeg alá kerülhet, ami lehetővé tenné, hogy ballaszttal optimalizálhassák a súlyelosztást. Emellett aerodinamikai változtatások is érkeznek. Bár a Williams nem számol úgy, hogy hirtelen állandó pontszerzővé léphet előre, egyértelmű fejlődést vár a csomagtól, amellyel már 2027-re készül.



A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 292 2. George Russell 211 3. Lewis Hamilton 191 4. Lando Norris 186 5. Charles Leclerc 167 6. Max Verstappen 145 7. Oscar Piastri 110 8. Isack Hadjar 71 9. Liam Lawson 59 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 31 12. Franco Colapinto 27 13. Oliver Bearman 18 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Nico Hülkenberg 7 16. Carlos Sainz 6 17. Alexander Albon 5 18. Esteban Ocon 3 19. Fernando Alonso 3 20. Cunoda Juki 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 503 2. Ferrari 358 3. McLaren-Mercedes 296 4. Red Bull-Ford 230 5. Racing Bulls-Ford 77 6. Alpine-Mercedes 68 7. Haas-Ferrari 21 8. Audi 17 9. Williams-Mercedes 11 10. Aston Martin-Honda 3 11. Cadillac-Ferrari 0