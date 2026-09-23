Antonelli a vb-cím felé robog, Verstappen Azerbajdzsánban térhet vissza a dobogó tetejére
A LEGFORRÓBB TÉMÁK – ERRŐL BESZÉLNEK A PADDOCKBAN
Már az a kérdés, Antonelli mikor biztosítja be a bajnoki címet?
Andrea Kimi Antonelli Olaszország után Spanyolországban is győzelmet aratott, és immár 81 pont előnnyel vezet a legközelebbi riválisa, George Russell előtt az egyéni összetettben. Az olasz két olyan hétvégén diadalmaskodott, amelyeken egyáltalán nem ő számított a fő esélyesnek: Monzában a motorbüntetése miatt a tizenkilencedik helyről rajtolva nyert, míg a Madringen a pole pozícióból induló Lando Norris tűnt a gyorsabbnak, azonban a virtuális biztonsági autós szakasz neki kedvezett.
Antonelli tizennégy versenyből nyolcat nyert meg, és a Japán Nagydíj óta ő vezeti a bajnoki tabellát, így a szezon utolsó harmadára fordulva nehéz elképzelni, ki tudná megszorongatni. Az első számú kihívó Russell a spanyolországi hétvége után már úgy nyilatkozott, nem érzi, hogy részese lenne a bajnoki küzdelemnek, Lewis Hamilton pedig arról beszélt, szerinte senki sem állíthatja meg az idén Antonellit és a Mercedest, és egyúttal kiemelte, a riválisa megérdemli a sikert.
A 101 pont hátrányban lévő hétszeres bajnok számára ráadásul lassan már a harmadik hely megtartása is nagy kihívást jelenthet, hiszen a Ferrari nyáron mutatott lendülete visszaesett, miközben a McLaren egyértelműen felerősödött. Ezt jól jelzi, hogy Lando Norris lemaradása már csak 5 pont az idén először nullázó Hamiltonhoz viszonyítva, és az elmúlt öt versenyen ő szerezte a második legtöbb pontot Antonelli után. A regnáló bajnok ennek ellenére nem számol azzal, hogy felzárkózhatna, és egyszerűen ijesztően jónak nevezte az olasz ellenfél teljesítményét. Max Verstappen pedig egész évben elutasította a bajnoki esélyeiről szóló találgatásokat.
Az idén egyelőre nyeretlen holland hátránya 147 pont, miközben papíron kilenc nagydíj, köztük egy sprinthétvége van hátra, vagyis összességében 233 pont szerezhető még. Antonelli matematikailag Szingapúrban tehetne először pontot a vb-harc végére, ehhez azonban a vetélytársak kedvezőtlenebb szereplésére is szüksége lenne. Ha viszont az olasz a többi ellenfél eredményétől függetlenül szeretné bebiztosítani pályafutása első világbajnoki címét, még 153 pontot kellene szereznie a fennmaradó versenyeken.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Russell hiába nyerne valamennyi fennmaradó nagydíjon, beleértve a szingapúri sprintet is, Antonellinek minden nagydíjon, illetve a szingapúri sprinten is elég lenne másodikként célba érnie ahhoz, hogy behozhatatlan előnyre tegyen szert. Még Russell tökéletes hajrája sem lenne tehát elég a bajnokavatás megakadályozásához, így Antonelli első világbajnoki címének megszerzése már valóban inkább idő kérdése.
A mezőnyre őrült hajrá vár: bár továbbra sem erősítették meg, hogy Katarban és Abu-Dzabiban lesz-e futam, jelen állás szerint három tripla hétvégével folytatódik az idény, és összesen kilenc futam következik tizenegy hét alatt. Antonellinek tehát először a most következő tripla hétvége záró fordulóján lehet esélye felülni a sportág trónjára, és egyúttal megdönteni Sebastian Vettel rekordját is, hiszen ő válna minden idők legfiatalabb világbajnokává.
A hosszabbító Hadjar visszatér a volán mögé
Isack Hadjar a nyári szünet végén szenvedett csuklósérülést egy bokszedzésen, aminek következtében sorozatban három nagydíjon sem tudott rajthoz állni, miközben a garázsból volt kénytelen figyelni, ahogy a helyére előléptetett Liam Lawson kétszer is pontot szerez a Red Bull-lal. A francia a kihagyás előtt kifejezetten jó formában volt, a szezon első tizenegy versenyén 71 pontot gyűjtött, és a nyolcadik helyen állt az egyéni vb-összetettben. A visszatérése kapcsán így nagy kérdést jelent, képes lesz-e ott folytatni, ahol abbahagyta.
Hadjar Azerbajdzsánban már újra versenyez, ráadásul rögtön tripla hétvégével folytatódik a bajnokság, így rövid idő alatt három nagydíjon kell helytállnia. A Red Bull ugyanakkor már a visszatérés előtt igyekezett levenni a nyomást a pilótájáról, hiszen a sajtónapon bejelentette, hogy további egy évvel meghosszabbítja a szerződését. A francia versenyző így jövőre is lehetőséget kap a 2031 végéig aláíró Verstappen mellett, és nem kell teljesítménykényszerben versenyeznie a sérülése után.
Lawson eközben ismét a Racing Bulls pilótája lesz, és a remeklő Arvid Lindblad mellett kell bizonyítania, míg Cunoda Juki számára véget ér az újabb rövid F1-es szereplés. A mezőnyből az előző szezon végén kiszoruló japán egy ponttal zárta a három versenyt, és abban bízik, hogy sikerült felkeltenie valamelyik csapat figyelmét. Bár Cunoda továbbra is a Red Bull tartalékversenyzője marad, egyelőre nincs garancia arra, hogy a mezőny állandó tagjaként valaha még visszatérhet a királykategóriába.
Várakozás a pilótapiacon
Hadjar hosszabbításával a pilótapiacon is tisztult a kép, és a Racing Bullsnál is egyre inkább körvonalazódik a következő idény felállása. A legfrissebb értesülések szerint a faenzaiak várhatóan megtartják a jelenlegi párost, vagyis Lawson és Lindblad is maradhat. Mindketten meggyőző idényt teljesítenek, miközben a Red Bull utánpótlásprogramjának következő nagy reménysége, Nikola Colov hiába vezeti az F2-es bajnokságot, egyelőre várnia kell a bemutatkozásra. A bolgár egyes források szerint 2027-ben a Red Bull és a Racing Bulls tartalékpilótájaként folytathatja.
A mozgolódás ennek ellenére még nem zárult le teljesen: a legfontosabb nyitott kérdések jelenleg az Aston Martint és a Haast érintik. Fernando Alonso továbbra sem jelentette be, hogy folytatja-e 2027-ben, bár a jelenlegi értesülések inkább a maradását valószínűsítik, míg Esteban Ocon helye még mindig bizonytalan. A francia pilóta a szerdai sajtónapon maga is megerősítette, hogy szabadügynöknek számít, és jelezte, hogy más csapatokkal is tárgyal.
Ocon helyére több pilóta is pályázik, köztük a Ferrari-junior Rafael Camara, az F2-es bajnok Leonardo Fornaroli, Hirakava Rjó, Jack Doohan, valamint Cunoda neve is felmerült lehetséges opcióként. A csapat több teszten is felmérte a jelöltek tudását, és a legfrissebb hírek szerint Camara áll a lista élén, bár a Haas még nem jelentette be, ki lesz Oliver Bearman csapattársa jövőre. A brit helye ugyanis a csapatfőnök, Komacu Ajao elmondása alapján is biztosított a Haasnál. Emellett ugyan a Mercedes és az Audi sem tett még hivatalos bejelentést, szinte biztosan marad mindkét istállónál a jelenlegi páros.
|Rajtszám
|Név (nemzetiség)
|Csapat
|Motor
1
|Lando NORRIS (brit)
|McLaren
|Mercedes
81
|Oscar PIASTRI (ausztrál)
|McLaren
|Mercedes
3
|Max VERSTAPPEN (holland)
|Red Bull
|Red Bull Powertrains
6
|Isack HADJAR (francia)
|Red Bull
|Red Bull Powertrains
|??
|Mercedes
|Mercedes
|??
|Mercedes
|Mercedes
44
|Lewis HAMILTON (brit)
|Ferrari
|Ferrari
16
|Charles LECLERC (monacói)
|Ferrari
|Ferrari
|??
|Aston Martin
|Honda
|??
|Aston Martin
|Honda
23
|Alexander ALBON (thaiföldi)
|Williams
|Mercedes
55
|Carlos SAINZ Jr. (spanyol)
|Williams
|Mercedes
10
|Pierre GASLY (francia)
|Alpine
|Mercedes
43
|Franco COLAPINTO (argentin)
|Alpine
|Mercedes
|??
|Racing Bulls
|Red Bull Powertrains
|??
|Racing Bulls
|Red Bull Powertrains
|??
|Haas
|Ferrari
|??
|Haas
|Ferrari
|??
|Audi
|Audi
|??
|Audi
|Audi
11
|Sergio PÉREZ (mexikói)
|Cadillac
|Ferrari
77
|Valtteri BOTTAS (finn)
|Cadillac
|Ferrari
Nő a sprinthétvégék száma, csökken a versenyek távja
Hosszas várakozás után hivatalossá vált a 2027-es versenynaptár, amelyben a Formula–1 történetében először tíz sprinthétvége kapott helyet. A 24 nagydíjból tehát csaknem minden második hétvégén rövidített versenyt rendeznek, ami jól mutatja, mennyire megnőtt a sprint szerepe az elmúlt években. A formátum 2021-ben még három helyszínen mutatkozott be, 2023-tól már hat nagydíjnak volt rendhagyó a programja, és 2027-ben újabb nagy lépés következik.
Ráadásul nem csupán a korábbi helyszínek száma bővül: Ausztrália, Japán, Monaco, Bahrein és Abu-Dzabi először bonyolít le sprintfutamot, miközben Kanada, Silverstone, Monza, Sao Paulo és Katar is visszatér a rendezők közé.
A változás különösen érdekes Monte-Carlo miatt, hiszen a hercegség szűk utcai pályáján hagyományosan már az előzés is komoly kihívást jelent, így kérdéses, mennyire tudja majd megmutatni a sprintfutam valódi versenyértékét. A mérleg másik serpenyőjében viszont ott van, hogy a mezőny kétszer is összeméri a tudását az időmérőn. Monaco egyik legnagyobb különlegessége és egyben a teljes idény egyik fénypontja éppen az, amikor a versenyzők egyetlen körön próbálják kihozni a maximumot az autóból a szűk, falakkal határolt utcákon.
A soron következő szezonban erre nem egyszer, hanem kétszer lesz lehetőség egyetlen hétvégén: pénteken a sprintkvalifikáción, majd szombaton a hagyományos időmérőn.
A sprintfutamok térnyerése ezzel már nem pusztán azt jelenti, hogy több rövid verseny kerül a naptárba. A sprint 100 kilométeres, nagyjából félórás futam, amelyen nincs kötelező kerékcsere, miközben a hétvége menetrendje is eltér a megszokottól. A sprinthétvégéken három helyett mindössze egy szabadedzés áll rendelkezésre, így a csapatoknak kevesebb idejük van az autó beállítására, a hosszú etapok vizsgálatára és az adatgyűjtésre. Tíz ilyen hétvége mellett ez már a szezon jelentős részét érinti, vagyis a sprint egyre kevésbé számít különleges kiegészítésnek, és egyre inkább a Formula–1 állandó részévé válik.
Ráadásul a 2027-es motorszabályokhoz kapcsolódó változások miatt az is biztossá vált, hogy a hagyományos futamok távja rövidül: a jelenlegi 305 kilométer helyett 290 kilométer lesz a célérték, ami pályától függően két-három körrel rövidebb versenyt jelent.
MI VÁRHATÓ AZ AZERI NAGYDÍJON?
Egy szabad hétvége után folytatódik a világbajnokság: a 15. állomás Baki, ahol a 9. Azeri Nagydíjat rendezik meg. A mezőny ezzel búcsút int a hagyományos európai ősznek, és Ázsia felé veszi az irányt, ahol őrült hajrá kezdődik. A két kontinens határán elhelyezkedő ország először az Európai GP keretein belül adott otthont Formula–1-es versenynek, méghozzá 2016-ban, így maga a pálya immár a tizedik évfordulóját ünnepli.
A 6003 méter hosszú nyomvonal mindig különleges kihívás elé állítja a mezőnyt: egyszerre kíván alacsony légellenállást a 2.2 kilométeres egyenesben, illetve elegendő leszorítóerőt és mechanikai tapadást a szűk, lassú részeken. A beállítás terén a megfelelő kompromisszum megtalálását tovább nehezíti, hogy a középső, óvárosi szektorban egy ponton 7.6 méterre is leszűkül a pálya, így a falak között nem igazán marad tér a hibázásra. A 15-ös kanyar ilyen szempontból óriási kihívást jelent. A vak, balos kanyarnál fékezés közben kissé jobbra kell tartani, miközben a kijáratnál nagyon közel kerül a fal.
Ráadásul a kanyar után gyors szakasz következik, szóval egy apróbb megingás is komoly következményekkel, adott esetben akár autótöréssel is járhat. Ez az időmérő és a verseny szempontjából is érdekes lehet. Előbbi eseményen akár már a sárga zászló előkerülése is elveheti a javítási lehetőségeket egyes versenyzőktől, és így a rajtsorrend alakulására is hatással lehet, míg utóbbin az esetleges virtuális és valódi biztonsági autós szakasz, vagy éppen a piros zászlós megszakítás írhatja át alapjaiban a futam képét.
Norris a Madringen a számára rossz pillanatban érkező VSC-fázis miatt veszítette el az addig biztosnak tűnő győzelmet. Noha az elmúlt hat azeri futam alapján 67 százalék a valószínűsége annak, hogy újra közbeszól egy korlátoás, a Madringgel szemben Baki kínál lehetőséget az előzésre.
A mezőnyt végig napos, száraz idő fogadja, így az eső nem fog beleszólni a pályán zajló eseményekbe. Az előzetes időjárás-előrejelzések szerint a levegő hőmérséklete 20 és 26 Celsius-fok között alakulhat a nemzeti emléknap miatt szombatra előrehozott versenyen. Az aszfalt kifejezetten sima, így a gumikopás várhatóan alacsony lesz, és szemcsésedésre is csak az első edzéseken lehet számítani. Ráadásul a pálya égén nem az abroncs esetleges túlhevülése, hanem épp ellenkezőleg, a visszahűlés okozhat gondot a pilótáknak egy körön, hiszen a hosszú egyenesben nehéz a megfelelő működési tartományban tartani a gumit. Bár egyes utcai szakaszokat újraaszfaltoztak, mint például a 2-es, a 3-as, illetve a 4-es kanyar környékét, a Pirelli szerint ez nem lesz különösebb hatással a gumikezelésre.
Ami a stratégiát illeti, bár a hivatalos gumibeszállító az előző évhez képest eggyel keményebb gumikínálatot biztosít, hiszen a tavaly debütáló és még abban az idényben elvetett C6-os keverék helyett a C5-ös lesz a leglágyabb, ez várhatóan nem változtat sokat a képleten. A C6-os abroncsot ugyanis már tavaly is mellőzték a futamon, miközben a C5-ös bizonyította, hogy hosszú etapok teljesítésére is alkalmas. A C3-as keverék így teljesen háttérbe szorulhat, és a várhatóan egykiállásos taktikában elsődlegesen a C5-ös (lágy) és a C4-es (közepes) gumi játszhat szerepet.
Újra előtérbe kerül az energiamenedzsment: a 2.2 kilométeres egyenes ugyanis könnyen lemerítheti az akkumulátor tartalékait még azelőtt, hogy a pilóták elérnék az 1-es kanyart, így az egyenes végére fokozatosan csökkenhet az elektromos rásegítés. Az egyenes mód ugyan valamelyest mérsékelheti ezt a hatást, ám a versenyzőknek arra is figyelniük kell, hogy az 1-es kanyar előtt mennyi energiát használnak fel, hiszen a 2-es és a 3-as kanyar között már az energiavisszanyerés kerül előtérbe, ha a következő hosszú egyenesben támadni vagy védekezni szeretnének. Így az 1-es kanyar előtti energiafelhasználást sem lehet önmagában kezelni, hanem annak a teljes körre is lehet hatása.
Bakiban ilyen szempontból a 16-os kanyar is meghatározó. A hosszú egyenes közvetlenül ebből a kanyarból következik, így minden ott elveszített sebességet újra fel kell építeni, amihez szintén az akkumulátorból kell energiát felhasználni. Egy kisebb megcsúszás ezért nemcsak időveszteséget okozhat, hanem az egyenesben felhasználható elektromos energia mennyiségére is hatással lehet. Bár a pályán világosan kirajzolódik, mely pontokon lehet a leghatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló energiát, a karakterisztika miatt az apróbb vezetési különbségek is könnyen kidomborodhatnak akár házon belül is, ami a végsebességben is megmutatkozhat.
Ami a történelmi múltat illeti, a pályán eddig rendezett kilenc versenyen hét különböző pilóta ünnepelhetett. Kizárólag Verstappen és Sergio Pérez tudott duplázni, rajtuk kívül pedig a jelenlegi mezőnyből Hamilton, Oscar Piastri, valamint Valtteri Bottas diadalmaskodott már. Bár a futamon nagy volt a szórás, az időmérők alapján egy versenyző egyértelműen kiemelkedik a többi közül. Leclerc ugyanis 2021 és 2024 között sorozatban négyszer szerzett pole pozíciót a helyszínen, igaz, egyetlen alkalommal sem tudta győzelemre váltani az első rajtkockát. Ez a tendencia a többi vetélytársnál is megmutatkozott: összesen három alkalommal nyert az a pilóta, aki az élről rajtolt. Két-két esetben a második és a harmadik helyről, míg egy-egy alkalommal a hatodikról és a tizedikről született siker.
Ami a jelenlegi formát illeti, ugyan a Mercedes, azon belül is elsősorban Antonelli jelentheti a mércét, az élcsapatok rendkívül szoros küzdelemre számítanak, és a McLaren mellett akár a Ferrari és a Red Bull is harcba szállhat. Az előző versenyhétvégén pole pozíciót szerző, ám a győzelmet a VSC-fázis időzítése miatt elvesztő wokingiak Monza után újra a H-szárnnyal felszerelkezve támadnak, ráadásul újabb fejlesztések is érkeznek az autóra.
A Ferrari nagy kérdőjel lehet: Leclerc hiába rendkívül erős az azeri időmérőkön, a csapat az idén pont egy körön van egyértelmű hátrányban, ráadásul a hosszú egyenes sem feltétlenül kedvez a csapat számára. Ennek ellenére nem lehet leírni a maranellóiakat, az autóban van potenciál, annak kihasználása és a megfelelő kompromisszumok megtalálása határozhatja meg a hétvégi eredményeket.
A „vörös bikáknak” eközben érdekes lehetőséget kínálhat a pálya: az istálló összesen már ötször nyert Azerbajdzsánban, amivel magasan vezet a vonatkozó mutatóban, miközben maga a karakterisztika is kedvezhet az autónak. Verstappen így nemcsak egy újabb dobogót, hanem akár az idei első győzelmét is célkeresztbe veheti, miközben Hadjar előtt is adott a lehetőség, hogy erős eredménnyel térjen vissza.
Verstappen ráadásul kifejezetten jó formában érkezik Bakiba annak ellenére, hogy az idén még egyszer sem tudott nyerni: az elmúlt öt futamból négyen dobogóra állt, legutóbb a Madringen pedig másodikként ért célba. A Red Bull az elmúlt versenyeken előrelépett, és maga a holland is arról beszélt, hogy jó irányba változott az autó. A helyszín ráadásul különösen kedves Verstappennek: 2022-ben és 2025-ben is ő nyerte az Azeri Nagydíjat, így ha ezúttal is diadalmaskodna, ő lehetne a pálya első háromszoros győztese.
Az élcsapatok mellett fontos lehet figyelni a Williamsre: a grove-iak már hónapokkal ezelőtt megerősítették, hogy jelentős fejlesztési csomagot vetnek be az Azeri Nagydíjon. Az elmúlt tizennégy nagydíjon 11 pontot gyűjtő alakulat nagy súlyfelesleggel vágott neki a szezonnak, de a mostani fejlesztési csomag révén a minimumtömeg alá kerülhet, ami lehetővé tenné, hogy ballaszttal optimalizálhassák a súlyelosztást. Emellett aerodinamikai változtatások is érkeznek. Bár a Williams nem számol úgy, hogy hirtelen állandó pontszerzővé léphet előre, egyértelmű fejlődést vár a csomagtól, amellyel már 2027-re készül.
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|PILÓTÁK
|PONT
|1.
|Kimi Antonelli
|292
|2.
|George Russell
|211
|3.
|Lewis Hamilton
|191
|4.
|Lando Norris
|186
|5.
|Charles Leclerc
|167
|6.
|Max Verstappen
|145
|7.
|Oscar Piastri
|110
|8.
|Isack Hadjar
|71
|9.
|Liam Lawson
|59
|10.
|Pierre Gasly
|41
|11.
|Arvid Lindblad
|31
|12.
|Franco Colapinto
|27
|13.
|Oliver Bearman
|18
|14.
|Gabriel Bortoleto
|10
|15.
|Nico Hülkenberg
|7
|16.
|Carlos Sainz
|6
|17.
|Alexander Albon
|5
|18.
|Esteban Ocon
|3
|19.
|Fernando Alonso
|3
|20.
|Cunoda Juki
|1
|KONSTRUKTŐRÖK
|1.
|Mercedes
|503
|2.
|Ferrari
|358
|3.
|McLaren-Mercedes
|296
|4.
|Red Bull-Ford
|230
|5.
|Racing Bulls-Ford
|77
|6.
|Alpine-Mercedes
|68
|7.
|Haas-Ferrari
|21
|8.
|Audi
|17
|9.
|Williams-Mercedes
|11
|10.
|Aston Martin-Honda
|3
|11.
|Cadillac-Ferrari
|0
|9. AZERI NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|10.30–11.30
|2. szabadedzés
|14.00–15.00
|SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
|3. szabadedzés
|10.30–11.30
|Időmérő
|14.00–15.00
|SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
|A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja
|13.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00