Nemzeti Sportrádió

Ázsiai Játékok: ezüstérmes az afgán kerékpárosnő, aki férfinak álcázta magát

2026.09.23. 15:25
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Fariba Hashimi (Fotó: olympics.com)
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női országúti kerékpár Fariba Hashimi Ázsiai Játékok
Ezüstérmet szerzett az Ázsiai Játékok női országúti kerékpárversenyében Fariba Hashimi, aki férfinak öltözött korábban, hogy egyáltalán edzhessen.

„Valahányszor edzésre indultam, férfinak öltöztem, még az arcomat is eltakartam, de ha néha felismertek, megpróbáltak megütni vagy megdobálni kövekkel” – nyilatkozta a 23 éves afgán bringás arról, hogy a hazájában mennyire nincsenek jogaik a nőknek.

Kedden az Ázsiai Játékokon 2 óra 50 perces idővel szerezte meg az ezüstérmet, amelyet újabb állomásnak tart azon az úton, amely számára 2021-ben, Afganisztán elhagyásával kezdődött.

„Amikor a tálibok bevonultak az országomba, elmenekültem, mert követni akartam az álmomat, illetve meg akartam mutatni az afgán nőknek, hogy nekünk is lehet esélyünk” – jelentette ki, majd reményét fejezte ki, hogy egy napon visszatérhet hazájába, és Kabul utcáin tekerhet.

Az idei Ázsiai Játékok versenyei szombaton kezdődtek Japánban, az Aicsi-Nagoja-térségben, és jövő hét vasárnapig összesen 43 sportág 469 éremosztó versenyszáma szerepel a programban.

 

női országúti kerékpár Fariba Hashimi Ázsiai Játékok
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