„Ennek a címernek súlya van” – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool új idényéről

Vörös kerekasztal címmel készült hosszabb interjú a Liverpool FC hivatalos Youtube-csatornáján Szoboszlai Dominikkal, Kerkez Milossal és Ryan Gravenberchhel. A csaknem félórás beszélgetés során a magyar válogatott csapatkapitánya elmondta: már egyértelműen az angol együttes vezérei közé számít, de ez egyáltalán nem nyomasztja, és segíthet abban, hogy a gárdán belül olyan hangulat alakuljon ki, amely hozzásegítheti őket ahhoz, hogy a lehető legsikeresebben zárják az évadot.

„Szeretem a felelősséget. A legutóbbi idényben sokat vállaltam, és azt hiszem, ez jól is működött. Most a pályán kívül is megnőtt a szerepem. De ebben a csapatban sokan vannak, akik vezérré tudnak válni, ami nagyon jó, mert így mindenkinek könnyebb. A legfontosabb, hogy olyanok legyünk, mit egy család, mert akkor sikerek is jönnek. Ebben az évadban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy újból versenyképesek leszünk-e legmagasabb szinten. Én úgy vélem, igen, de ezt be is kell bizonyítanunk” – fogalmazott Szoboszlai Dominik, akit társaival együtt arról is kérdeztek, milyen az együttműködés az új menedzserrel, Andoni Iraolával.

Kerkez Milos ebben a tekintetben előnyben van csapattársaival szemben, hiszen előző klubjában, a Bournemouthban már dolgozott a spanyol szakember keze alatt.

„Két évig dolgoztam vele Bournemouthban és nagyon sokat fejlődtem. Nagy a verseny a tréningeken, mert mindenki játszani akar. Aztán azok nyilván nem örülnek, akik kimaradnak a csapatból, de valahol erről is szól a futball, és jó, hogy ilyen a mentalitásunk – mondta a „vörösök” és a magyar válogatott balhátvédje. – Az edzéseken megnőtt az intenzitás. Arra ösztökél bennünket, hogy kilencven percen át fussunk, támadjunk le. Ilyen filozófiát hozott magával, megköveteli az agresszív játékot. Szerintem a felfogása nagyon passzol a csapathoz, nekünk pedig hallgatnunk kell rá, s ha sokat futunk, és úgy játszunk, ahogyan ő elképzeli, nagyon jó esélyünk van arra, hogy jól szerepeljünk és versenyben legyünk minden lehetséges címért. Az edzéseken kezdődik minden, ott kell először száz százalékot nyújtani. Ha már ez hiányzik, akkor más kapja meg az esélyt a meccseken, te pedig lépéshátrányba kerülsz. Személy szerint ezt nagyon jónak tartom, tetszik, hogy mindenki mindenkivel versenyez. Sokan beszélnek arról, hogy új edző érkezett, új játékosok jöttek, de mi a Liverpool vagyunk, itt nincs túl sok idő az átmenetre. Itt a maximumot kell nyújtanod, a legmagasabb szinten kell játszanod, és meccseket kell nyerned. Az az érzésünk vele kapcsolatban, hogy azért jött ide, hogy ezt tegye. És nem csak a szavak szintjén: az edzések kemények, ami azt mutatja, hogy komolyan veszi, amit mond. Természetes, hogy kell egy kis idő arra, hogy megismerjük egymást, ám ez nem tarthat sokáig, mert az idény már elkezdődött.”

A csaknem félórás interjú könnyedebb, személyesebb részében a játékosok azzal kapcsolatban is kaptak kérdést, ki volt az a labdarúgó, aki a legnagyobb hatást tette rájuk. Szoboszlai Dominik választása egyértelmű volt.

„Cristiano Ronaldo. Soha nem akartam olyan lenni, mint ő, mert én a saját történetemet akartam írni. De rengeteget dolgozott és tanult, hogy azzá váljon, aki. Mindig Messivel hasonlítják össze, aki zseni. Én hozzá hasonlóan sokkal inkább az a melós játékos vagyok, aki a semmiből kezdte, és onnan jutott el idáig” – jelentette ki.

Kerkez Milos ezzel szemben a saját posztjáról választott kedvencet: „Az évek alatt korosztályról korosztályra más-más poszton játszottam, és végül balhátvédben kötöttem ki. Akkor édesapám azt mondta, figyeljem Roberto Carlost, aki nyilvánvalóan hihetetlen futballista volt, nagyon szeretem nézni a róla készült videókat.”

A beszélgetés során az is kiderült, hogy Andoni Iraola új szabályokat vezetett be az öltözőben, s nagyon komoly fegyelmet követel meg a játékosoktól. Bár a konkrét összegre nem derült fény, az egyértelművé vált: a kihágásokért a vétkeseknek fizetniük kell.

„Én vagyok az egyik rendőr a csapatban, én szedem be a büntetéseket” – árulta el Szoboszlai, aki arról is szót ejtett, hogy a gondjaira bízott Kerkez előkelő helyet foglal el a legtöbbet büntetett csapattagok listáján – a behajtók közt ott van Gravenberch is.

„Hosszú a lista, de rövidebb, mint régebben, azelőtt két oldal volt, most csak egy” – mondta a témáról látható örömmel Kerkez Milos.

Az interjú végén Szoboszlai Dominik csapatkapitány-helyettesként arról is beszélt, mit tanácsol újonnan érkezett csapattársainak.

„Hidd el, hogy ez a világ egyik legjobb klubja, Angliában pedig a legjobb. Nekünk ehhez méltóan kell játszanunk, mert ennek a címernek súlya van. Újra meg kell örvendeztetnünk a szurkolóinkat; tudjuk, milyen érzés megnyerni a Premier League-et, ezt akarjuk újra érezni.”