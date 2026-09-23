Nemzeti Sportrádió

Los Angelesig Tóth Dávid marad a kajakosok szövetségi kapitánya

V. B.V. B.
2026.09.23. 16:41
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Tóth Dávid megbízatását meghosszabbították (Fotó: Török Attila)
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MKKSZ Tóth Dávid Magyar Kajak-kenu Szövetség
A Magyar Kajak-kenu Szövetség (MKKSZ) elnöksége szerdán megerősítette pozíciójában Tóth Dávidot, aki így 2028-ig folytathatja munkáját a kajakválogatott élén. Az elnökség Kadler Viktor, utánpótlás szövetségi kapitány és Hajdu Botond para kajak-kenu szövetségi kapitány kinevezését is további két évvel meghosszabbította.

Mint a szövetség a közleményében írja, a megerősítésre azért volt szükség, mert mindhárom szakember a 2024-es megválasztásakor 2+2 évre kapta meg a bizalmat az elnökségtől. A grémium szeptember 23-i ülésén az éves beszámolók meghallgatását, majd azok elfogadását követően egyhangúlag támogatta Hadvina Gergely szakmai igazgató javaslatát, melynek értelmében Tóth Dávid a felnőtt és az U23-as kajakválogatott, Kadler Viktor az utánpótlás-válogatott, Hajdu Botond pedig a para kajak-kenu válogatott szövetségi kapitányaként 2028. november 30-ig folytathatják munkájukat.

„Köszönöm szépen az elnökségnek, hogy bizalmat szavazott a következő két évre, és így a 2028-as olimpián is vezethetem a kajakválogatottat. Az olimpiai kvalifikációt tekintve nagyon fontos lesz a jövő év is, de a maximális kvótaszám megszerzése mellett természetesen az ideinél eredményesebb szereplés is a cél 2027-ben. A legfontosabb feladat a nőikajak-szakágban való jelentős előrelépés, melyben az edzőkkel való konstruktív munka is fontos szerepet kap” – fogalmazott Tóth Dávid.

MKKSZ Tóth Dávid Magyar Kajak-kenu Szövetség
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