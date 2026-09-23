Kosárlabda: ők lehetnek a férfi NB I legjobb U20-as fiataljai

1. LUKÁCSI GÁBOR (2007-ES SZÜLETÉSŰ, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

Listánkon a pécsiek 18 éves irányítóreménységének, Lukácsi Gábornak szavaztuk meg az első helyet, aki amellett, hogy az U20-as válogatottnak meghatározó játékosa volt a nyári B-divíziós Eb-n, már a felnőtt nemzeti csapat bő keretébe is rendszeresen meghívót kap. Augusztusban másodszor hívta meg Gasper Okorn szövetségi kapitány, először a február-márciusi, franciák elleni dupla mérkőzés előtt, ám végül nem került be a szűkített keretbe eddig egyszer sem – valószínűleg az előttünk álló évadban a nagyválogatottbeli bemutatkozására is sor kerülhet. A pozsonyi U20-as Eb-n 9,1 pontot és öt gólpasszt átlagolt meccsenként, amivel

a mieink legjobb előkészítője lett, míg harmadikként zárt a teljes torna mezőnyét tekintve.

A válogatottfeladatok előtt nagyszerű idényt futott a mecsekiekkel is az NB I/A-csoportban: az alapszakaszban 25 mérkőzésen hét pontot szerzett (legeredményesebb utánpótláskorú játékosként), és kiváló hatékonysággal, 40 százalékkal dobta a hárompontosokat, míg a play-outban tíz találkozón 8,9 pontot, 3,6 gólpasszt átlagolt, és 44 százalékkal értékesítette a triplákat.

Az alsóházi rájátszás utolsó négy meccsén több mint 14 pontos átlagot ért el.

2. MEZŐFI MÁRK (2007, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

Klubtársa, a szintén pécsi Mezőfi Márk érdemelte ki nálunk a második helyet, aki két teljes felnőttidénnyel a háta mögött már ugyancsak nem számít újoncnak az első osztályban. A 19 éves bedobó az U20-as válogatottban 10,6 pontot, 5,6 lepattanót, 2,4 asszisztot és 11,8-as VAL-mutatót jegyzett a nyári B-divíziós korosztályos Eb-n, amivel a magyar együttes egyik leghasznosabb játékosának bizonyult. Az NB I/A-csoport legutóbbi alapszakaszában 25 meccsen pályára lépve három pontot átlagolt, majd a play-outban ezt feltornázta 6,3-ra, és több mérkőzésen is tíz pont felé jutott.

3. GÁL CSONGOR (2007, DEAC)

A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a debreceni Gál Csongor szerepel, aki az elmúlt két évadban egyaránt duplázott a DEAC csapatával az U21-es és az U19-es bajnokságot is megnyerve, sőt a 2025-ös junior döntőben az MVP-címet is kiérdemelte. A 19 éves irányító-hátvéd az előző idényben kezdett rendszeresen játszani a hajdúságiak felnőttcsapatában, és látva, hogy a nyári felkészülési találkozókon mennyit szerepelt, az ősztől még több játéklehetőség juthat neki a „nagyok” között. A nyári U20-as Eb-n 10,2 ponttal segítette a magyar válogatottat.

4. ASZTALOS MIKLÓS (2008, DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT)

A kecskemétiek 18 éves magasembere, Asztalos Miklós remekelt a U18-as válogatott tagjaként a horvátországi B-divíziós Eb-n, amelyen a mieink az ő vezérletével az ötödik helyet szerezték meg.

A KTE 204 centiméteres fiatalja a magyar csapat leghatékonyabb tagjaként 12,3 pontot, 7,4 lepattanót és 13,9-es teljesítményindexet produkált a kontinenseseményen.

Tavasszal a play-out során debütált az NB I-ben, és az Oroszlány ellen már 16 pontot dobott, valamint tíz lepattanó labdát szerzett.

5. BARTIK ZALÁN (2008, EGIS KÖRMEND)

Top ötös rangsorunk legifjabb szereplője a körmendiek kiemelt ígérete, a 18. születésnapját augusztus végén ünneplő Bartik Zalán, aki még 2024 őszén, alig 16 évesen mutatkozott be a felnőttélvonalban, majd a mögöttünk hagyott bajnokságban igazán feltette magát a térképre. Legfőképpen azzal, amikor májusban

17 évesen 20 pontot, kilenc gólpasszt, négy lepattanót, három szerzett labdát és 34-es VAL-mutatót tudott felmutatni

a ZTE elleni bajnokin az alsóházi rájátszásban. A nyári U18-as Eb-n is hozta a stabil jó teljesítményt a mérkőzésenkénti 13,3 pontjával.

(Kiemelt képen balról: Mezőfi Márk, Gál Csongor és Lukácsi Gábor Forrás: NKA Universitas Pécs és DEAC)